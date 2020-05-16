Нет важнее: MONATIK растрогал семейной идиллией и признанием самым близким

MONATIK (Дмитрий Монатик) бережно и трепетно относится к своей семье – для него это самое ценное и значимое в жизни. Он долго не показывал лица сыновей – Платона и Даниила, оберегал от назойливого внимания извне, и не любит говорить на личные темы. Правда, в последнее время певец стал чаще баловать поклонников семейными кадрами. Так, он сводил любимых мальчишек на звукозаписывающую студию и показал им место, где рождается его музыка. А 15 мая в Международный день семьи решил побаловать фанов счастливыми пляжным кадром, на котором запечатлен с женой и сыновьями.

На фото со спины изображены все члены его семьи: супруга Ирина Демичева и Даниил с Платон. Все они - в одинаковых рубашках с разными номерами сзади идут, крепко взявшись за руки. Фото было сделано во время отпуска Дмитрия с родными в экзотической стране.

"Семья - всего! И важнее нет ничего. Просто помните... Она не даст утонуть и, я уверен, Вы не утонете, разве что в счастье!..." Люблю Вас безгранично и бесконечно!" - написал певец.

Фото: Дмитрий Монатик с женой и детьми (instagram.com/monatik_official)

Поклонники музыканта не перестают восхищаться его отношением к семейным ценностям, о чем они сообщили в комментариях.

Самые лучшие

Любви и счастья безграничного

Вау! Какая красивая семья! Счастья огромногокак этот океан

Як гарно! Щастя Вам!

Самые любимые, самые лучшие

Які ж ви класні

Супер милое фото. Очень класно

Скриншот комментариев

Ранее MONATIK показал в яркую фотосессию для украинского глянца и рассекретил, как проводит время с семьей на карантине, а также рассказал, чем любит заниматься на самоизоляции с детьми.