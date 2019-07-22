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С Вайкуле и Меладзе: стильная Катя Осадчая посетила музыкальный фестиваль в Юрмале

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.07.2019 - 10:56
С Вайкуле и Меладзе: стильная Катя Осадчая посетила музыкальный фестиваль в Юрмале
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Не все подписчики программы "Світське життя" положительно оценили эту поездку!

Катя Осадчая продолжает засыпать поклонников яркими фото со своего очередного вояжа. Украинская телеведущая вместе со своей программой "Світське життя" улетела в латвийский курортный город Юрмала, где, с 18 по 21 июля проходил ежегодный музыкальный фестиваль "Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву-2019".  Осадчая также посетила это событие и традиционно взяла у звездных участников фестиваля интервью.

Так, на instagram-страничке программы "Світське життя" была опубликована серию фото с участниками фестиваля, у которых Осадчая взяла интервью. В объектив фотокамер попал украинский певец Дима Монатик, грузинская певица Нино Катамадзе, российская певица украиснкого происхождения Любовь Успенская и другие. Конечно же, не забыла Осадчая пообщаться и с "виновницей торжества" – латвийской певицей Лаймой Вайкуле.

"Самые яркие звезды посетили "рандеву" Лаймы Вайкуле! Наш светский отчет с пятого юбилейного фестиваля уже вскоре в новом сезоне!" – говорится в сообщении программы.

С Вайкуле и Меладзе: стильная Катя Осадчая посетила музыкальный фестиваль в Юрмале

Катя Осадчая и Дмитрий Монатик (фото: instagram.com/svitsket)

С Вайкуле и Меладзе: стильная Катя Осадчая посетила музыкальный фестиваль в Юрмале

Осадчая и Лайма Вайкуле (фото: instagram.com/svitsket)

С Вайкуле и Меладзе: стильная Катя Осадчая посетила музыкальный фестиваль в Юрмале

Валерий Меладзе и Осадчая (фото: instagram.com/svitsket)

Поклонники программы также поспешили прокомментировать новые фото. Однако, следует отметить, что не все зрители положительно оценили как поездку Осадчей в Юрмалу на указанный фестиваль, так и выбранных для беседы гостей.

  • "Фу, даже не хочу смотреть"
  • "Уберите Успенскую! Немедленно"
  • "Жесть"
  • "Позор"
  • "Дожились"
  • "Розчаровані в вас( таке враження, що немає більше де проводити зйомки"
  • "О, ще один запроданський захід"

С Вайкуле и Меладзе: стильная Катя Осадчая посетила музыкальный фестиваль в Юрмале

Скриншот комментариев: instagram.com/svitsketv

 

С Любовью Успенской, Нино Катамадзе и латвийским певцом Маркусом Рива (фото: instagram.com/svitsketv)

С Вайкуле и Меладзе: стильная Катя Осадчая посетила музыкальный фестиваль в Юрмале

Скриншот поста: instagram.com/svitsket

Кстати, на своей instagram-страничке Осадчая также опубликовала отдельное фото, на котором можно рассмотреть детали ее образа. Телеведущая выбрала стильный блючный костюм голубого цвета. Образ дополняет белая широкополая шляпка, а также белые закрытые туфли.

С Вайкуле и Меладзе: стильная Катя Осадчая посетила музыкальный фестиваль в Юрмале

Стильная Катя Осадчая в Юрмале (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Осадчая умилила сеть новыми фото из Юрмалы. Телеведущая решила в свободное время прокатиться по набережной на велосипеде. 

Также мы писали о том, что Катя Осадчая восхитила фигурой в купальнике на одесском пляже.

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Новости Украины Катя ОсадчаяMONATIK
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