UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Валентин Юдашкин откровенно рассказал об онкологии: борюсь четыре года

Автор: Анна Киселева

Российский дизайнер Валентин Юдашкин в последние годы выглядит достаточно уставшим и болезненным и редко появляется на публике. Ранее знаменитость скрывала причину такого состояния. Но в недавнем интервью дизайнер впервые рассказал, что уже долгое время борется с онкологией.

Об этом пишет StarHit.

57-летний модельер рассказал, что пять лет назад у него начались головные боли. Он ежегодно проверял состояние своего здоровья в Лос-Анджелесе, но именно в 2016 году пропустил визит в клинику. Боли усиливались, и Юдашкину посоветовали обратиться в центр имени Бурденко. Обследования КТ и МРТ показали, что у него рак.

"В начале был рак почки – он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо это произошло за год", – рассказал дизайнер.

Юдашкин признался, что считает лечившего его академика Давыдова своим вторым отцом.

"Очень важен доктор в этой истории, которому будешь доверять. Он такой теплый и такой боец: не за медали, а за науку. Ему все равно, будет Юдашкин или бабушка – если он может ей помочь, он будет это делать. Тут не нужно имен, главное дойти", – рассуждает знаменитость.

Родственники Юдашкина спокойно восприняли известие о его болезни, модельер продолжал работать. После курса лечения он теперь регулярно занимается здоровьем.

Валентин Юдашкин с семьей (фото: instagram.com/vyudashkin)

"Самое тяжелое для каждого, кто переносит эту историю, когда идешь на чек-ап вновь. Ты себя готовишь морально, и после получаешь глоток воздуха еще на три месяца. Уже живешь не годами, а такими кварталами. Когда надо успеть что-то сделать, отвлечься, да еще и хорошо выглядеть", – заключил дизайнер.

Как мы писали ранее, известная украинская певица Мика Ньютон, которая в 2011 году представляла Украину на международном конкурсе песни Евровидение, рассказала о том, как переболела онкологией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины дизайнер
Читайте также
Нужна помощь: украинка годами борется с раком последней стадии ради своих дочерей
Вода натощак может быть опасна: какой напиток может привести к раку
Прогноз погоды