"В режиме ожидания": беременная телеведущая снялась в откровенной фотосессии

Коллаж РБК-Украина

Телеведущая рассказала о том, кого они ждут

Известная украинская телеведущая Валентина Хамайко, которая недавно рассказала о том, как быть суперженщиной, снялась в фотосессии. Нежные фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Телеведущая Валентина Хамайко и ее муж, вице-президент Федерации триатлона Украины Андрей Онистрат находятся сейчас в ожидании четвертого ребенка. Валентина Хамайко, несмотря на то, что до рождения малыша осталось всего пару недель, ведет активный образ жизни и продолжает работать.

Она опубликовала откровенные фотографии и сообщила, что вышла на финишную прямую, так как находится уже на 37 неделе беременности.

"Конечно, малыш сам решает, когда ему к нам приходить и у него есть четыре официальные недели. У меня в запасе — две недели. Я, как мама, должна быть готова раньше. А пока я в режиме ожидания, буду постить красивые фото", - написала Валентина Хамайко.

На фото телеведущая позирует в нежном пудровом платье с глубоким вырезом.

Скриншот фото (instagram.com/valentinakhamaiko)

Поклонники отметили, что Хамайко не набрала лишних килограммов во время беременности и выглядит великолепно.

"Это желанный ребенок, мы его очень хотели, и как иногда бывает — не выходит забеременеть вот так сразу. Мы почти год ждали, когда это случится. Мы ждем мальчика. Все, как и желали. Мне хотелось, чтобы была гармония, сын заказывал братика, так и случилось", — рассказала Валентина Хамайко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Валентина Хамайко раскрыла все прелести четвертой беременности.

А также рассказывали о том, что Валентина Хамайко поделилась секретами о том, как все успевать.

Видео: РБК-Украина