Беременная украинская телезвезда рассказала, как быть суперженщиной

Видео: YouTube/Сніданок з 1+1

Известная телеведущая Валентина Хамайко, которая находится на восьмом месяце беременности, рассказала, как ей удается одновременно быть суперженщиной, супермамой и суперженой, при этом успевать всем уделять внимание, заниматься фермерством, отлично готовить, а также быть успешной телеведущей.

"Мы, слава богу, сейчас живем в том состоянии, когда есть момент взаимопомощи и поддержки друг друга. Муж очень органичен. Например, Андрей видит, что мне надо закончить что-то на кухне - он укладывает детей, если мне нужна в чем-то другом помощь - берется за то, а я иду с малыми гулять", - рассказала ведущая в эфире "Сніданку з 1+1".

По словам ведущей, она никогда не планировала быть многодетной мамой (сейчас Валентина с Андреем Онистратом воспитывают троих детей - 9-летнюю Соломию, 7-летнего Михаила и 5-летнюю Мирославу), но счастлива, что у нее такая большая семья, которая совсем скоро станет еще больше.

"Я мечтала о семье, и никогда не знала, какая она будет. Понимаю, что такие моменты нельзя загадывать. Мне хотелось, чтобы детей было минимум двое. Возможно, потому что нас, детей, в семье было двое", - отметила она.

Валентина Хамайко (фото: пресс-служба 1+1)

Также Хамайко сообщила, кого они с мужем ждут.

"Мальчика. Все, как и желали. Мне хотелось, чтобы была гармония, сын Миша заказывал брата, и оно так и сложилось", - призналась Валентина.

Кстати, не так давно ведущая утреннего шоу "Сніданок Вихідний" на телеканале 1+1 раскрыла все прелести четвертой беременности.

Ранее хореограф Алена Шоптенко рассказала, как ей удается совмещать работу и материнство.

Видео: РБК-Украина