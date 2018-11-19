"В режимі очікування": вагітна телеведуча знялася у відвертій фотосесії

Колаж РБК-Україна

Телеведуча розповіла про те, кого вони чекають

Відома українська телеведуча Валентина Хамайко, яка нещодавно розповіла про те, як бути супержінкою, знялася у фотосесії. Ніжні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Телеведуча Валентина Хамайко та її чоловік, віце-президент Федерації тріатлону України Андрій Оністрат знаходяться зараз в очікуванні четвертої дитини. Валентина Хамайко, незважаючи на те, що до народження дитини залишилося всього пару тижнів, веде активний спосіб життя і продовжує працювати.

Вона опублікувала відверті фотографії та повідомила, що вийшла на фінішну пряму, так як знаходиться вже на 37 тижні вагітності.

"Звичайно, малюк сам вирішує, коли йому до нас приходити і у нього є чотири офіційні тижня. У мене в запасі — два тижні. Я, як мама, повинна бути готова раніше. А поки я у режимі очікування, буду постити гарні фото", - написала Валентина Хамайко.

На фото співачка позує в ніжному пудровом сукня з глибоким вирізом.

Скріншот фото (instagram.com/valentinakhamaiko)

Шанувальники відзначили, що Хамайко не набрала зайвих кілограмів під час вагітності і виглядає чудово.

"Це бажана дитина, ми його дуже хотіли, і як іноді буває — не виходить завагітніти ось так відразу. Ми майже рік чекали, коли це станеться. Ми чекаємо хлопчика. Все, як і бажали. Мені хотілося, щоб була гармонія, син замовляв братика, так і сталося", — розповіла Валентина Хамайко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Валентина Хамайко розкрила всі принади четвертої вагітності.

А також розповідали про те, що Валентина Хамайко поділилася секретами про те, як все встигати.

Відео: РБК-Україна