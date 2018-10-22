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"В 61 год выглядит просто идеально": звезда сериала "Рабыня Изаура" в Киеве раскрыла секрет своей красоты

Lite » Звезды 22.10.2018 - 21:30
Фото: Звезда сериала "Рабыня Изаура" в Киеве (пресс-служба)
Фото: Звезда сериала "Рабыня Изаура" в Киеве (пресс-служба)
Катерина Гончарова
Собственный корреспондент Styler

Звезду всемирно известного сериала пригласил в Киев телеведущий Дмитрий Комаров

Недавно украинский ведущий Дмитрий Комаров презентовал новый 10 юбилейный сезон проекта "Мир наизнанку". Его премьера состоится вскоре, 31 октября, на телеканале "1+1".

Главной звездной гостьей презентации нового сезона программы стала бразильская актриса и исполнительница главной роли в сериале "Рабыня Изаура" Луселия Сантос.

"Волшебные" бразильские ягоды и секрет красоты от легендарной актрисы

Во время встречи с поклонниками в Киеве Луселия Сантос поделилась секретом красоты. Актрисе – 61 год, а выглядит она просто прекрасно, замечали гости презентации.

"В 61 год она выглядит просто идеально!" – сказал телеведущий Дмитрий Комаров.

По словам самой Луселии Сантос, все это – благодаря здоровому питанию и физической активности.

"Дмитрий Комаров имеет такой же возраст, как и мой сын Педро. На самом деле секрета или ничего такого необычного у меня нет, просто главное - это здоровое сбалансированное питание, активные занятия спортом. Сами понимаете: когда ты актер, тебе так или иначе этим нужно заниматься. И вот относительно недавно я начала увлекаться горами, и это тоже мне помогает быть в форме", - рассказала она.

К тому же, Луселия Сантос - вегетарианка, напомнил Дмитрий Комаров.

&quot;В 61 год выглядит просто идеально&quot;: звезда сериала &quot;Рабыня Изаура&quot; в Киеве раскрыла секрет своей красотыФото: Звезда сериала "Рабыня Изаура" Луселия Сантос на презентации в Киеве (пресс-служба)

"Я вегетарианка уже в течение 37 лет! Много ем наши местные бразильские ягоды – асаи. Эти ягоды очень вкусные. Дмитрий может подтвердить, потому что он их пробовал. Это такие деревья, где растут небольшие ягоды. Из него делают различные кремы, также употребляют их в пищу, готовя их многими способами: различные крем-супы, фреши, соки. Это очень полезно и очень вкусно", - поделилась она.

Об этих ягодах подробнее Дмитрий Комаров рассказывает в новом сезоне шоу "Мир наизнанку".

&quot;В 61 год выглядит просто идеально&quot;: звезда сериала &quot;Рабыня Изаура&quot; в Киеве раскрыла секрет своей красотыФото: Главной звездной гостьей презентации стала бразильская актриса и исполнительница главной роли в сериале "Рабыня Изаура" Луселия Сантос (пресс-служба)

"Мы об этом подробно расскажем в нашем новом сезоне. Эти ягоды – как "волшебная таблетка" в Бразилии. Часто спрашивают, какие там есть чудеса. О Бразилии можно сказать, что для этой страны это именно ягоды асаи. Они похожи на виноград, с большой косточкой. Из них делают пасту, похожую на мороженое. И этим питаются. На этом "сидят" все спортсмены, культуристы, модели, спортсмены и актеры", - сказал Дмитрий Комаров.

Телеведущему об этих ягодах сначала рассказала сама Луселия, а потом он вместе со съемочной группой сделал о них отдельный сюжет.

"Мы ходили по Амазонке, собирали эти ягоды. Будет яркий сюжет. Считается, что в Бразилии эти ягоды – рецепт вечной молодости", - прокомментировал Комаров.

Видео: "Женский Квартал": о чем будут шутить в новом шоу (video.rbc.ua)

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