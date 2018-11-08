Не узнать: Таисия Повалий поразила лицом без макияжа

Многие поклонники не оценили "натуральную красоту" опальной певицы
Опальная украинская певица Таисия Повалий, которая выступила с сольным концертом в Кремле и заявила о гонениях, вызвала споры в сети своим снимком без макияжа. Фотографию артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Повалий запечатлена в самолете без грамма косметики на лице и с маской для сна на голове.
"Ранний вылет! Полетели!" - подписала кадр певица.
Фото: Таисия Повалий (instagram.com/tpovaliyofficial)
Мнения пользователей разделились - некоторые отметили, что Таисия хорошо выглядит и без макияжа, однако другие признались, что даже не узнали ее в таком виде и что она выглядит постаревшей.
"Тая, вас трудно узнать без макияжа!", "А я вообще не узнала без ресниц и теней. Без обид", "Тая, вы потрясающая в любом виде", "Я думала что это старушка Пугачева", "Какая страшная и старая", - пишут пользователи сети.
Скриншот комментариев (instagram.com/tpovaliyofficial)
Некоторые даже сравнили Повалий с Пугачевой.
Скриншот комментариев (instagram.com/tpovaliyofficial)
Отметим, что негативные комментарии под фото регулярно удаляются.
Напомним, Таисия Повалий рассказала, как едва не умерла после аборта. Она призналась, что из-за внематочной беременности ей пришлось внутриутробно убить собственного ребенка.
Мы также писали о том, что Повалий дала откровенное интервью на российском канале.
Видео: РБК-Украина