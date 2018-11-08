Не узнать: Таисия Повалий поразила лицом без макияжа

Фото: Таисия Повалий (instagram.com/tpovaliyofficial)

Многие поклонники не оценили "натуральную красоту" опальной певицы

Опальная украинская певица Таисия Повалий, которая выступила с сольным концертом в Кремле и заявила о гонениях, вызвала споры в сети своим снимком без макияжа. Фотографию артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Повалий запечатлена в самолете без грамма косметики на лице и с маской для сна на голове.

"Ранний вылет! Полетели!" - подписала кадр певица.

Фото: Таисия Повалий (instagram.com/tpovaliyofficial)

Мнения пользователей разделились - некоторые отметили, что Таисия хорошо выглядит и без макияжа, однако другие признались, что даже не узнали ее в таком виде и что она выглядит постаревшей.

"Тая, вас трудно узнать без макияжа!", "А я вообще не узнала без ресниц и теней. Без обид", "Тая, вы потрясающая в любом виде", "Я думала что это старушка Пугачева", "Какая страшная и старая", - пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/tpovaliyofficial)

Некоторые даже сравнили Повалий с Пугачевой.

Скриншот комментариев (instagram.com/tpovaliyofficial)

Отметим, что негативные комментарии под фото регулярно удаляются.

Напомним, Таисия Повалий рассказала, как едва не умерла после аборта. Она призналась, что из-за внематочной беременности ей пришлось внутриутробно убить собственного ребенка.

Мы также писали о том, что Повалий дала откровенное интервью на российском канале.

Видео: РБК-Украина