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Не узнать: победительница Холостяк-10 показала, как выглядела до пластики губ

Вторник 28 июля 2020 11:34
Не узнать: победительница Холостяк-10 показала, как выглядела до пластики губ
Даша Ульянова (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)
Автор: Lite

Даша призналась, что страдала от комплексов и неуверенности в себе

Победительница Холостяк-10 Даша Ульянова не скрывает, что изменила свою внешность - в частности, увеличила губы, что вызывало немало обсуждений еще во время проекта. На днях девушка приехала в гости к родителям в свой родной Кривой Рог, где наткнулась на архивные детские фото и решила показать их подписчикам.

Даша опубликовала в Instagram несколько детских снимков и порассуждала о том, как изменилась за прошедшие годы. Отметим, что на фото она запечатлена до вмешательств в свою внешность. При этом гимнастка призналась, что у нее не лучшие воспоминания об этом периоде, ведь она страдала от неуверенности в себе и комплексов.

"Меняемся мы - меняется мир вокруг нас Дома нашла эти милые фотографии с детства. Но, это сейчас они мне кажутся милыми. А раньше были комплексы, неуверенность, ведь определённые детские переживания влияют на нас сегодняшних", - рассказала Ульянова.

Не узнать: победительница Холостяк-10 показала, как выглядела до пластики губ

Так что девушка совершенно не жалеет о том, что несколько подкорректировала свой внеший вид.

"Я считаю, что очень здорово, когда с годами мы начинаем бороться с тем, что нам в себе не нравится, менять свой кругозор, внутренний мир и даже внешний, если от этого зависит наше душевное благополучие. Будьте такими, как вам нравится, не кому-то, а именно вам! Сегодня, я Даша, мне 24, с теми же доверчивыми детскими глазами, но уже с совсем другими мыслями. Сегодня я почти научилась любить себя и говорю: «Прощайте комплексы и обиды». А вы сильно изменились с детства? Храните старые альбомы?" - поделилась Даша.

Не узнать: победительница Холостяк-10 показала, как выглядела до пластики губНе узнать: победительница Холостяк-10 показала, как выглядела до пластики губ

Даша Ульянова показала, какой была до пластики губ (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Фолловеры красотки принялись обсуждать ее детские снимки. при этом многие отметили, что с натуральными губами ей было лучше.

  • Вообще как будто два разных человека
  • Які там можуть бути комплекси, така краса
  • Такая крутая
  • В детстве-миленькая, светлая девочка, сейчас -такая же ,и не старайся что-то в себе менять.
  • Милая девочка, натуральная и это было здорово!
  • Дашулечка, в детстве была очень милой, обаятельной, обворожительной.
  • Хороша Даша
  • Такая красивая с изменениями или без, огонь в глазах все тот же, невероятний
  • Ааа как другой человек, Дашулька
  • Без губ лучше было
  • Даша, Вам без этих ужасных губ намного лучше!!)) не уродуйте себя!)
  • Такая миленькая, красивая
  • Губы сейчас мне нравятся, но чуть бы поменьше. Хочется естественности)

Не узнать: победительница Холостяк-10 показала, как выглядела до пластики губ

Скриншот комментариев

Ранее победительница Холостяк-10 Даша Ульянова откровенно рассказала о романах с женатыми мужчинами.

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