Не узнать: победительница Холостяк-10 показала, как выглядела до пластики губ

Даша призналась, что страдала от комплексов и неуверенности в себе
Победительница Холостяк-10 Даша Ульянова не скрывает, что изменила свою внешность - в частности, увеличила губы, что вызывало немало обсуждений еще во время проекта. На днях девушка приехала в гости к родителям в свой родной Кривой Рог, где наткнулась на архивные детские фото и решила показать их подписчикам.
Даша опубликовала в Instagram несколько детских снимков и порассуждала о том, как изменилась за прошедшие годы. Отметим, что на фото она запечатлена до вмешательств в свою внешность. При этом гимнастка призналась, что у нее не лучшие воспоминания об этом периоде, ведь она страдала от неуверенности в себе и комплексов.
"Меняемся мы - меняется мир вокруг нас Дома нашла эти милые фотографии с детства. Но, это сейчас они мне кажутся милыми. А раньше были комплексы, неуверенность, ведь определённые детские переживания влияют на нас сегодняшних", - рассказала Ульянова.
Так что девушка совершенно не жалеет о том, что несколько подкорректировала свой внеший вид.
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"Я считаю, что очень здорово, когда с годами мы начинаем бороться с тем, что нам в себе не нравится, менять свой кругозор, внутренний мир и даже внешний, если от этого зависит наше душевное благополучие. Будьте такими, как вам нравится, не кому-то, а именно вам! Сегодня, я Даша, мне 24, с теми же доверчивыми детскими глазами, но уже с совсем другими мыслями. Сегодня я почти научилась любить себя и говорю: «Прощайте комплексы и обиды». А вы сильно изменились с детства? Храните старые альбомы?" - поделилась Даша.
Даша Ульянова показала, какой была до пластики губ (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)
Фолловеры красотки принялись обсуждать ее детские снимки. при этом многие отметили, что с натуральными губами ей было лучше.
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Ранее победительница Холостяк-10 Даша Ульянова откровенно рассказала о романах с женатыми мужчинами.