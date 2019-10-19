Не узнать! Леся Никитюк в кожаных ботфортах вызвала фурор кокетливым образом

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая показала свой черно-красный лук

Леся Никитюк не оставляет поклонников без уже традиционной рубрики "образ дня". Ежедневно ведущая публикует свои аутфиты на странице и в сториз Instagram. Телезвезда предпочитает наряды, которые подчеркивают достоинства ее точеной фигуры – главным предметом гордости и зависти являются бесконечные стройные ножки Леди Ле. И если еще недавно Леся гуляла по улочкам Парижа в платье-пиджаке от Андре Тана, то для похода в ресторан вечера пятницы предпочла кокетливый и женственный образ.

Теледива выбрала одновременно сдержанное и элегантное черное платье с длинными руками и оригинально скроенной юбкой клеш, а также предпочла под него надеть кожаные высокие ботфорты с острым носком и невысоким устойчивым каблуком.

В качестве аксессуаров она прихватила с собой любимую "стеганную" сумочку от Chanel. Леся выпрямила и гладко уложила волосы, а макияж сделала с акцентом на красные губы.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Красно-черный вечер", - оставила она лаконичную подпись под кадрами.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях поклонники похвалили образ телеведущей. Также под постом можно найти запись мамы Леси, Екатерины. "Наша любимая и очаровательная, любимая доченька, - написала она. Не осталась в стороне и украинская гимнастка Лилия Подкопаева, которая недавно стала мамой в третий раз.

Такая гарна, навіть не впізнала

Леся – ви мега-чарівні

Очень красиво, тебе идет, сапоги очень стройнят ножки

Леся – вогонь

Ого, какая сексуальная!

Леся, ти просто як завжди на всі сто

Очень классный образ!

Мечта всех мужчин!

Красуня

Вау! Очень идет!

Скриншот комментариев

Ранее Лесю Никитюк "застукали" за странным занятием в неожиданном месте.