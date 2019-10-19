Не узнать! Леся Никитюк в кожаных ботфортах вызвала фурор кокетливым образом

Телеведущая показала свой черно-красный лук
Леся Никитюк не оставляет поклонников без уже традиционной рубрики "образ дня". Ежедневно ведущая публикует свои аутфиты на странице и в сториз Instagram. Телезвезда предпочитает наряды, которые подчеркивают достоинства ее точеной фигуры – главным предметом гордости и зависти являются бесконечные стройные ножки Леди Ле. И если еще недавно Леся гуляла по улочкам Парижа в платье-пиджаке от Андре Тана, то для похода в ресторан вечера пятницы предпочла кокетливый и женственный образ.
Теледива выбрала одновременно сдержанное и элегантное черное платье с длинными руками и оригинально скроенной юбкой клеш, а также предпочла под него надеть кожаные высокие ботфорты с острым носком и невысоким устойчивым каблуком.
В качестве аксессуаров она прихватила с собой любимую "стеганную" сумочку от Chanel. Леся выпрямила и гладко уложила волосы, а макияж сделала с акцентом на красные губы.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Красно-черный вечер", - оставила она лаконичную подпись под кадрами.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
В комментариях поклонники похвалили образ телеведущей. Также под постом можно найти запись мамы Леси, Екатерины. "Наша любимая и очаровательная, любимая доченька, - написала она. Не осталась в стороне и украинская гимнастка Лилия Подкопаева, которая недавно стала мамой в третий раз.
Скриншот комментариев
Ранее Лесю Никитюк "застукали" за странным занятием в неожиданном месте.