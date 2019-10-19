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Не узнать! Леся Никитюк в кожаных ботфортах вызвала фурор кокетливым образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.10.2019 - 09:47
Не узнать! Леся Никитюк в кожаных ботфортах вызвала фурор кокетливым образом
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая показала свой черно-красный лук

Леся Никитюк не оставляет поклонников без уже традиционной рубрики "образ дня". Ежедневно ведущая публикует свои аутфиты на странице и в сториз Instagram. Телезвезда предпочитает наряды, которые подчеркивают достоинства ее точеной фигуры – главным предметом гордости и зависти являются бесконечные стройные ножки Леди Ле. И если еще недавно Леся гуляла по улочкам Парижа в платье-пиджаке от Андре Тана, то для похода в ресторан вечера пятницы предпочла кокетливый и женственный образ.

Теледива выбрала одновременно сдержанное и элегантное черное платье с длинными руками и оригинально скроенной юбкой клеш, а также предпочла под него надеть кожаные высокие ботфорты с острым носком и невысоким устойчивым каблуком.

В качестве аксессуаров она прихватила с собой любимую "стеганную" сумочку от Chanel. Леся выпрямила и гладко уложила волосы, а макияж сделала с акцентом на красные губы.

Не узнать! Леся Никитюк в кожаных ботфортах вызвала фурор кокетливым образом

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Красно-черный вечер", - оставила она лаконичную подпись под кадрами.

Не узнать! Леся Никитюк в кожаных ботфортах вызвала фурор кокетливым образом

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях поклонники похвалили образ телеведущей. Также под постом можно найти запись мамы Леси, Екатерины. "Наша любимая и очаровательная, любимая доченька, - написала она. Не осталась в стороне и украинская гимнастка Лилия Подкопаева, которая недавно стала мамой в третий раз.

  • Такая гарна, навіть не впізнала
  • Леся – ви мега-чарівні
  • Очень красиво, тебе идет, сапоги очень стройнят ножки
  • Леся – вогонь
  • Ого, какая сексуальная!
  • Леся, ти просто як завжди на всі сто
  • Очень классный образ!
  • Мечта всех мужчин!
  • Красуня
  • Вау! Очень идет!

Скриншот комментариев

Ранее Лесю Никитюк "застукали" за странным занятием в неожиданном месте.

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