Увлажнение снаружи: Виктор Павлик назвал неожиданную причину бессонницы

В новогоднюю ночь, 31 декабря в полночь, канал «Украина» покажет концерт-награждение главных хитов 2019-го года «Музыкальная платформа», на котором зажгут самые популярные украинские артисты. За кулисами известный исполнитель Виктор Павлик, который ранее рассказал, планирует ли заводить ребенка c молодой любовницей, также поведал, какие бьюти-процедуры помогают ему быть в тонусе.

В эксклюзивном интервью журналистам канала «Украина» певец признался, что особое внимание уделяет уходу за кожей лица, рук и ног. Причем, делает это самостоятельно, ведь не всегда есть время для походов в салоны красоты:

«К косметологам я хожу редко, разве что могу сделать какую-то маску на 10-15 минут. Сам пользуюсь кремами ночными и дневными, у меня очень много кремов. И если на ночь не помажусь, не усну: руки, ноги, с возрастом кожа очень сохнет... Если вода – это увлажнение изнутри, то крема помогают снаружи, поэтому пользуюсь качественными».

Кроме того, по мнению Виктора Павлика, мужчина так же, как и женщина, должен иметь ухоженные руки. Тем более, артист, работающий на публике.

«Раз в месяц делаю маникюр и педикюр – в том городе, где в это время буду. В машине у меня всегда на всякий случай есть кусачки и ножницы. Если чувствую, что уже надо – иду в баню, чтобы все хорошо распарилось, и все, можно делать маникюр, а потом играть на гитаре» – рассказал Виктор Павлик за кулисами концерта-награждения «Музыкальная платформа», который канал «Украина» покажет в новогоднюю ночь, 31 декабря в полночь.

Также в праздничном концерте «Музыкальная платформа» зажгут Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменских, MONATIK, Ирина Билык, Сергей Бабкин, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, GROSU, Павел Зибров, TARABAROVA, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil, Злата Огневич, Александр Пономарев, группы «DZIDZIO», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитела», «KADNAY», «Freedom-Jazz» и другие.

Напомним, ранее DZIDZIO поделился отношением к мужским beauty-процедурам.