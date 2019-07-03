Утро невесты: Регина Тодоренко в белом платье снялась в предсвадебной фотосессии

Регина также подготовила праздничный наряд для сына
Регина Тодоренко и Влад Топалов вовсю готовятся к предстоящей свадьбе, которая состоится уже сегодня, 3 июля в итальянском городе Сорренто! Пока что точно не известно, на какое именно время запланировано пышное торжество. Однако в сети начинают появляться интересные моменты.
Так, стало известно, что перед стартом церемонии для Тодоренко организовали нежную фотосессию, показывая утро невесты. На редких кадрах видно, как Регина появляется закутанной в одеяло, словно только-только встала с кровати.
Затем она позирует на балконе и в ванной комнате. На этот раз – уже в белоснежном невесомом платье. И все же пока что нельзя утверждать, свадебное ли это платье. Соответствующие фото и видео были опубликованы в twitter-блоге MyGlamWish.
Регина Тодоренко показала утро невесты (фото: twitter.com/glam_wish)
Пока что счастливая невеста #РегинаТодоренко организовала фотосессию перед свадьбой, которая состоится 3 июля в Сорренто, Италия! #ВладТопалов #свадьбатт pic.twitter.com/i5uzAjLZxo— MyGlamWish (@glam_wish) July 3, 2019
Кроме того, также были показаны кадры с локации, где должна пройти церемония. Виды открываются роскошные!
Фото: twitter.com/glam_wish
Ну а на своей instagram-страничке Тодоренко опубликовала очень милое фото и показала костюмчик для своего сыночка – Михаила. Отметим, что мальчику нет еще и года, он родился 5 декабря 2018 года. Для Михаила заботливая мама подготовила легкую голубую рубашку, шортики, а также джентельменские аксессуары – бабочка и подтяжки.
"#УтроНевесты #свадьбаТТ" – лишь такиеми хештегами сопроводила милое фото Тодоренко.
Костюмчик для сына Тодоренко Михаила (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Поклонники Регина поспешили прокомментировать новое фото:
Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko
Напомним, ранее взволнованная Регина Тодоренко загадала желание в день свадьбы. Ведущая отметила, что она действительно очень переживает.
А до этого Топалов растрогал "рассветным" фото Тодоренко из Италии. Музыкант нежно назвал свою любимую "моя любовушка куриная". А в это время Тодоренко стоит спиной к камере на фоне прекрасного итальянского заката.