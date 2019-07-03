Утро невесты: Регина Тодоренко в белом платье снялась в предсвадебной фотосессии

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Регина также подготовила праздничный наряд для сына

Регина Тодоренко и Влад Топалов вовсю готовятся к предстоящей свадьбе, которая состоится уже сегодня, 3 июля в итальянском городе Сорренто! Пока что точно не известно, на какое именно время запланировано пышное торжество. Однако в сети начинают появляться интересные моменты.

Так, стало известно, что перед стартом церемонии для Тодоренко организовали нежную фотосессию, показывая утро невесты. На редких кадрах видно, как Регина появляется закутанной в одеяло, словно только-только встала с кровати.

Затем она позирует на балконе и в ванной комнате. На этот раз – уже в белоснежном невесомом платье. И все же пока что нельзя утверждать, свадебное ли это платье. Соответствующие фото и видео были опубликованы в twitter-блоге MyGlamWish.

Регина Тодоренко показала утро невесты (фото: twitter.com/glam_wish)

Кроме того, также были показаны кадры с локации, где должна пройти церемония. Виды открываются роскошные!

Фото: twitter.com/glam_wish

Ну а на своей instagram-страничке Тодоренко опубликовала очень милое фото и показала костюмчик для своего сыночка – Михаила. Отметим, что мальчику нет еще и года, он родился 5 декабря 2018 года. Для Михаила заботливая мама подготовила легкую голубую рубашку, шортики, а также джентельменские аксессуары – бабочка и подтяжки.

"#УтроНевесты #свадьбаТТ" – лишь такиеми хештегами сопроводила милое фото Тодоренко.

Костюмчик для сына Тодоренко Михаила (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники Регина поспешили прокомментировать новое фото:

"С днем свадьбы)) наконец-то сбылась твоя мечта... выйти замуж за беленького из смеша)"

"Как малыш уже вырос! Я думала, костюмчик будет поменьше размерчиком"

"Майкл будет великолепно выглядеть"

"Ой, какая милота! Миша грозит затмить жениха и невесту!"

"Самый лучший жених будет"

"Наряд для самого важного гостя"

"Ну уже поженитесь скорее, так хочется посмотреть на вас красивых и счастдивых! Счастья вам!!! Вы замечательные. Только вперед и только вместе!!"

Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, ранее взволнованная Регина Тодоренко загадала желание в день свадьбы. Ведущая отметила, что она действительно очень переживает.

А до этого Топалов растрогал "рассветным" фото Тодоренко из Италии. Музыкант нежно назвал свою любимую "моя любовушка куриная". А в это время Тодоренко стоит спиной к камере на фоне прекрасного итальянского заката.