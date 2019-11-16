Утро начинается не с кофе: Леся Никитюк показала свой "брутальный" завтрак в Праге

Леся Никитюк вместе с мамой отправилась в Прагу. Поездка у ведущей получилась насыщенной – она успела побывать на презентации от бренда авто, а также повеселиться на афтерпати в компании Екатерины Кухар и Александра Стоянова, а также прогуляться по столице Чехии и насладиться традицинной кухней. На свежих кадрах в Instagram Леди Ле похвасталась своим “сытным" оригинальным завтраком.

Леся позирует без макияжа в удобной повседневной одежде- уютной толстовке и черном длинном пальто. В двух руках она держит по кружке пива, а перед ней стоит традиционное блюдо чешкой кухни – суп в хлебе.

"Доброе утрядло! Я уже пью пивадло и ем супадло!!! Ваша Лесядло. Foto - Мамадло", - с юмором подписала Леся, изобретя собственный "язык" общения. Также она оставила парочку хэштегов: #утроначалосьнескофе #лучшееутро #несмотрянамилоеличко.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонникам ведущей понравилось ее новое "наречие" и они стали на все лады делать комплименты Леди Ле.

Какая смешная

Молодец Леся, наш человек

Вот это я понимаю суббота

Даже с кружкою в руке выглядишь на высоте

Обычный брутальный чешский завтрак

Лесю, ви неймовірно позитивна людина!

Ого, Лесюня, прямо з двох рук

Крутядло!

Такая классная

Крутяк

Ты как всегда красовядло и суперядло!!! И как всегда прикольнядло! Приятного аппетядло!

Скриншот комментариев

Также Леся показала несколько кадров, сделанных в одном из популярных заведений Праги. Вместе с мамой ведущая решила устроить "праздник живота" и заказала массу блюд и разносолов на любой вкус.

"Что сказать! Бомбическое пиво, куча мужиков, я и мама. Две завидные невесты в Праге", - прокомментировала Леди Ле свой визит в местный ресторан.

Леся Никитюк с мамой (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Нкитиюк повеселила сеть "бородатым" утренним фото.