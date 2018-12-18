"Устроим погоню": Лилия Ребрик рассказала о забавных планах на Новый Год

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая поведала о семейных новогодних традициях

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассекретила свои новогодние планы. Соотвествующим постом с поклонниками она поделилась в Instagram.

Лилия Ребрик рассказала, что в ее семье с мужем, хорографом Андрем Диким, есть забавная традиция – каждый год пытаться поймать Деда Мороза.

"Традиционно наша "дикасимейка" встречает Новый год дома. Мы устраиваем настоящую погоню за Дедом Морозом - открываем окна и двери во всех комнатах и ​​пытаемся поймать Деда с подарками. Но ему из года в год удается незаметно оставить презенты под елкой и тихо уйти. Так что будем снова бегать по дому в поисках Деда, наслаждаться детским смехом, оливье и, конечно, смотреть наше супер-шоу "Фантастическая ночь" на канале "Украина", - призналась она.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники Ребрик стали также охотно делиться планами на новогодние праздники, а заодно и оценили наряд ведущей, в котором она позирует вместе с коллегой Александром Скичко.

"Вы красавица! Я вас обожаю. Но платье неудачное. Не идет вам", "Лиля, не слушайте никого, вам все идет, у вас есть своя изюминка", "Какое красивое платье!", "Лиля, Ваш наряд не подходит Вам, сколько красивых костюмов и платьев Вы одеваете, а здесь просто ужас", - разделились мнения комментаторов.

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что недавно мы писали о том, что Лилия Ребрик предстала перед поклонниками в образе героини "Игры престолов" Дейенерис Таргариен.

Также мы рассказывали о том, что Ребрик покорила подписчиков снимком без косметики, показав свою естественную красоту.

Кроме того, мы сообщали о том, что Лилия Ребрик устроила трогательную семейную фотосессию с детьми на фоне осенних пейзажей.

Видео: РБК-Украина