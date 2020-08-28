Усталось от страха: Маша Ефросинина решилась на пронзительное откровение о себе

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Вдущая рассказала, какизменилась ее привычная жизнь за последние полгода

Маша Ефросинина привыкла мотивировать, поддерживать, находить нужные слова и вдохновлять окружающих. Она – социально-активный, ответственный человек и публичная личность, которая не умеет оставаться в стороне от острых актуальных проблем современности. С начала эпидемии коронавируса ведущая делилась своими глубинными переживаниями, страхами, опасениями, не боялась говорить вслух о том, о чем было принято молчать и ее призывы не всегда были встречены с пониманием и одобрением. Сейчас ведущая решилась на личное откровение о своих чувствах и тревогах, с которыми живет уже более полугода.

Она опубликовала атмосферное видео, сделанное во время фотосета в поле, но поговорила далеко не на легкую и беззаботную тему.

Маша поделилась с поклонниками личными переживаниями и рассуждениями на тему того, как изменился мир вокруг за последнее время, что обусловлено пандемией коронавируса в мире, которая польностью перевернула привычный уклад жизни с ног на голову и заставила погрузиться в хроническое тревожное состояние.

Ведущая не заметила, как пролетело лето, ведь в этом году не было классических сезонных атрибутов – сбора чемоданов, предвкушения поездок, отдыха и путешествий в свое удовольствие.

"Не было ни весны, ни лета...были полгода совершенно-абсолютно- бесконечно новой реальности. С шоком и болью от новостей, с принятием ситуации, с ощущением мощнейшей близости с родными и осознанием хрупкости всех планов ... А еще с невероятнейшей верой, что все наладится. Вот проснусь в одно утро, открою новости, а там раз, и все у всех хорошо..." - поделалась Маша своими надеждами.

Ведущая признается, что ощущает невероятную усталость от постоянной необходимости быть на чеку, жить в тревожном ожидании и с ощущением бессилия перед ситуацией.

Маша Ефросинина честно рассказала о своих тревогах и опасениях последних месяцев (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Сегодня внутри я чувствую усталость от постоянного страха - я никогда в своей жизни столько не проводила времени с ощущением, что надо всего опасаться: объятий, поцелуев, дверных ручек, пойти на юбилей к родному человеку, заказать еду в ресторане и отказаться от неё, видя, что курьер без маски и перчаток ... Еще полгода назад даже в галлюцинациях мне бы не явилось, что можно встретиться с подругой на ужин и закончить его не опустошенной бутылкой Пино Гриджио, а совместным походом сдать ПЦР "на всякий случай", - описала свои переживания теледива.

"Стали болеть друзья и знакомые... И меня бесит чувство, что первым делом ты думаешь, не что срочно привезти им из лекарств и фруктов, а когда, бляха, ты контактировал с ними... Бесит! Так не было, так не должно быть..." - подытожила уставшая от пережитых потрясений Маша.

Напомним, что ранее Маша Ефросинина рассказала об основных принципах организации своего рациона.