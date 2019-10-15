Успеть все! Валентина Хамайко рассказала, как совместить материнство, карьеру и уход за собой

Валентина Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Телеведущая и многодетная мама дает практические рекомендации

Известная украинская телеведущая и мама 4-х детей Валентина Хамайко не понаслышке знает, как успешно совмещать карьеру и семью. Уже спустя несколько дней после рождения младшего сына она вернулась к эфирам. При этом неугомонная звезда успевает уделять время всем членам семьи, устраивать фотосессии с детьми, вести свой микроблог в Instagram и просто наслаждаться жизнью. Как ей это удается, мы обсудили на премьере нового проекта "1+1" "Великі Вуйки".

Валентина с мужем и детьми (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Как все успевать

Валентина уверена: если поставить себе цель и не ставить никакие барьеры, то вполне можно успевать все и даже больше. Конечно же, не обходится без самых простых, но действенных методов: планирование, напоминания в телефоне, заранее прописанные графики. Но самое главное, по словам телеведущей, это то, что со временем они с мужем научились быть на подхвате друг у друга. Планы могут резко поменяться, и очень важно, чтобы был человек, готовый подстраховать в любой момент.

Телеведущая с младшим сыном (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

О важности опыта

Опыт – еще один важный нюанс. В воспитании первого ребенка и последующих есть кардинальная разница. По словам телеведущей, она никогда не планировала иметь много детей. Думала примерно так: двое – хорошо, трое – вообще отлично. Но потом очень захотелось четвертого, мальчика. И это оказалось в чем-то намного проще, чем с первыми. Знания, полученные при первых беременностях, бесценны. "С первым ребенком ты всего боишься, все вгоняет в депрессию и переживания. Ты понимаешь, что твоя жизнь кардинально меняется, и это пугает… А потом ты учишься все успевать", – рассказывает Валентина.

Как совмещать работу и материнство

По словам Хамайко, при рождении первого ребенка у нее появилось ощущение, что "поезд ушел" и она никогда не вернется к прежней активной жизни. Но потом она убедилась, что совмещать эти два понятия вполне реально. "Возможно, если бы не было детей, то карьера сложилась бы несколько иначе. Но я считаю, важнее гармония, когда ты успеваешь все", – рассуждает Валентина.

С рождением четвертого ребенка телеведущая решила не брать декретный отпуск, так как очень сложно потом возвращаться к социальной жизни. Впервые такой "эксперимент" она поставила с третьим малышом. Валентина жила весьма активной жизнью, правда, тогда она не работала. Сейчас же успевает уделять время карьере. Благо сейчас есть возможность даже маленького ребенка при желании отдать в сад, радуется она.

Устривать дни для себя крайне важно, уверена Валентина (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Об уходе за собой

Уход за собой – еще один важный вопрос, который волнует всех мам. Своим главным секретом красоты Валентина считает сон. Но пока это непозволительная роскошь, телеведущая не забывает выкраивать время, максимально посвященное себе и красоте. Такие часы включают уход, маникюр, процедуры у косметолога, парикмахерские услуги, просто время почитать...

Также мы коснулись темы, которую затронули в одном из недавних интервью Ксения Собчак и Лобода – о влиянии беременности на женский организм. Напомним, по словам певицы, после рождения ребенка она становится только красивее. С чем Ксения категорически не согласилась. И Валентина оказалась полностью на стороне Собчак.

Валентина с дочерьми (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

По ее словам, после рождения первого ребенка она испытала настоящий шок – так плохо беременность отразилась на волосах, ногтях и коже. Но уже со вторым и третьим ребенком она подготовилась, к тому же знала: нужно дать организму пару лет, и все восстановится.