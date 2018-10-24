Успадкував від бабусі: принц Вільям розповів про незвичайний талант свого сина

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Принц Джордж успадкував від принцеси Діани любов до великого мистецтва

Герцог Кембриджський принц Вільям розповів про незвичайне захоплення свого сина, принца Джорджа. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Про свого сина принц Вільям говорив на зустрічі з британськими підлітками, яка відбулася нещодавно. У розмові діти розповіли герцогу Кембріджському про свої захоплення. А він розповів, що його старший син Джордж захопився танцями.

Принц Вільям зазначив, що Джордж майже не приводить час за комп'ютером, і не захоплюється комп'ютерними іграми, як його однолітки. Принц Джордж всерйоз зайнявся класичним балетом.

"Джордж захопився танцями, і з великим задоволенням поспішає на ці уроки!" — розповів принц Вільям.

Він зазначив, що школа Thomas's Battersea, де навчається Джордж, сприяє розвитку талантів своїх учнів, в тому числі і занять хореографією. Хлопчик щотижня відвідує 35-хвилинні уроки балету.

Герцог Кембриджський зізнався, що у нього немає схильності до танців, а любов до хореографії хлопчик швидше за все успадкував від своєї бабусі, принцеси Діани.

За словами принца Вільяма, вона дуже любила танцювати і розповів британським підліткам про те, як їй вдалося станцювати на прийомі в Білому домі в парі з Джоном Траволтою.

До речі, раніше ми писали про те, що Кейт Міддлтон розповіла про улюблене хобі своїх дітей.

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Відео: РБК-Україна