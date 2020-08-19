И умная, и красивая: Маша Ефросинина призвала прекратить ограничивать женщин

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Стильная ведущая поделилась смелыми мыслями о женской самооценке

Маша Ефросинина - настоящая икона стиля и пример для многих женщин, как можно выглядеть в 41 год. Она регулярно восхищает стильными луками и цветущим внешним видом, над которым много работает. При этом телеведущая активно борется за права женщин и категорически против всяческих ограничений и стереотипов.

На своей странице в Instagram звезда поделилась снимком в эффектном образе - она позирует в изумрудном платье-тунике с воланами, узких черных брюках и бежевых туфлях на каблуке. Маша сидит на стуле на фоне панорамных окон, прикрытых шторами, и смотрит в сторону от камеры.

В подписи Ефросинина поделилась своими мыслями о самооценке и том, как воспринимают - и часто ограничивают - женщин в обществе. К примеру, она не согласна, что может быть или умной, или красивой.

Маша Ефросинина примерила платье-тунику и узкие брюки (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Маша, ты определись, умная ты или красивая.." - заявил мне однажды во время спора собеседник. Каждый раз, слыша эту запылившуюся фразу - запакованную то ли в шутку, то ли в фигуру речи, я реагирую протестом. Кто вообще решил, что я не могу быть и умной и красивой!? Кто и когда наложил на это вето? Я категорически настаиваю, что мне, как и любой женщине, вообще самой выбирать, какой быть ..." - поделилась ведущая.

Она добавила, что женщина может быть очень многогранной и успешной даже в якобы противоположных вещах.

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"Можно работать в развлекательном жанре, но чётко высказывать свою позицию в серьёзных темах! Можно зарабатывать деньги и позволять сбываться своим мечтам, но при этом заниматься благотворительностью! Можно не любить готовить, но великолепно разбираться в еде! Быть феминисткой и любить мужчин. "Топить" за права женщин, и да, порой красным словцом... Знать все приборы по этикету, но лопать руками в Одесском ресторане божественных бычков... Можно много работать и быть хорошей матерью..." - отметила Маша.

Знаменитость призвала женщин не бояться быть самой собой и чувствовать жизнь.

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"Можно всё, девочки! Всё, в чём вы чувствуете жизнь!!! Главное - не забывайте, что чувствовать её необходимо", - подытожила теледива.

Ранее Маша Ефросинина покорила семейными фото с прогулки на яхте с мужем и детьми.

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