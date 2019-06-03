"Умеет снять хороший контент": старшая дочка Лободы показала мамину тренировку (видео)

Светлана Лобода в последнее время решила чаще делиться с поклонниками своими спортивными буднями. Возможно, все дело в наступившем лете – нужно успеть похудеть к пляжному сезона… Хотя, как рассказывала ранее сама Лобода, она активно готовится к предстоящей музыкальной премии МУЗ-ТВ, которая пройдет уже в эту пятницу, 7 июня. По словам самой певицы, она просто "хочет быть красивой".

Так, на instagram-страничке Лободы стали все чаще появляться различные мотивационные фото и видео, на которых певица демонстрирует свои роскошные формы. К слову, следует отметить, что Светлана смогла невероятно быстро вернуться в прежнюю форму после рождения второго ребенка – дочки Тильды. Кстати, 24 мая малышке исполнился год.

А на данный момент скандальная украинская исполнительница выглядит еще более подтянутой. И всему "виной" – постоянные тренировки.

Одно из таких занятий на видео сняла старшая дочка Лободы – 8-летняя Ева.

"Ева комментатор знатный и оператор тоже. После окончания сказала: "Мам, ты же хорошо смонтируешь? Возьми разные ракурсы" #СпортИдети" – подписала видео Лобода.

Видео: instagram.com/lobodaofficial

Подписчики Лободы поспешили оставить свои отзывы по поводу видео. Многие отметили, что Ева – молодец.

"А девочка умеет снять хороший контент"

"Грудь какая)) обожаю"

"Отныне вас будет снимать Евуська"

"Усекла)) Как я обожаю этого ребенка))"

"Какие интересные ракурсы!"

"Почаще давайте ей снимать"

"Ева — оператор от Бога. Походу, вы раскрыли ее потенциал"

"Я обожаю вашу Еву! Ну такая она и грамотная, и с юмором"

"Тренировка глазами Евуськи))) Она и про себя не забыла - маленькая шкодина))"

"А ракурс решает"

"Далеко пойдёт"

"Отлично снимает! Все четко"

"Все самое главное сняла))"

Отметим, что сейчас Светлана выглядит действительно роскошно:

Спортивная Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, не так давно Лобода уже успела похвастаться упругими ягодицами на видео. Тогда подписчики назвали ее "Светланой Ореховной".

А до этого Лобода взбудоражила откровенным танцем в экстремально коротких шортах. Певица показала, где и как оттачивает танцевальные движения. А также объяснила, как она репетирует между концертами.