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Уляна Супрун, Ирма Витовская, Михаил Кукуюк и другие звездные гости на премьере украинского фильма "Наши котики"

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.01.2020 - 15:08
Уляна Супрун, Ирма Витовская, Михаил Кукуюк и другие звездные гости на премьере украинского фильма "Наши котики"
Ирма Витовская и Уляна Супрун (фото: Оскар)

На экранах сети кинотеатров «Оскар» фильм «Наши котики» стартует 30 января 2020 года

29 января в кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) состоялась премьера патриотической комедии «Наши котики».

Первыми ленту увидели: Соломия Витвицкая, Алена Лавренюк, Ульяна Супрун, Дарья Трегубова, Наталия Васько, Ахтем Сейтаблаев, Каша Сальцова (Крихітка Цахес), Ирма Витовская, Алексей Душка, Александра Новикова, Геннадий Попенко, Михаил Кукуюк, Слава Соломка и многие другие.

Наши котики: о фильме

Наші котики - трейлер

2014 год навсегда перевернул обычную жизнь украинцев. Родину защищали совершенно разные люди – актер, продавец цветов, футбольный тренер, инженер. Одним словом – добровольцы. Пусть война далеко не веселое занятие, но тогда было над чем посмеяться. Наример, история о том, как эти волонтеры, которые впервые взяв оружие в руки, могли уничтожить элитный российский отряд.

Звездые гости премьеры в Киеве

Уляна Супрун, Ирма Витовская, Михаил Кукуюк и другие звездные гости на премьере украинского фильма &quot;Наши котики&quot;

Соломия Витвицкая

Уляна Супрун, Ирма Витовская, Михаил Кукуюк и другие звездные гости на премьере украинского фильма &quot;Наши котики&quot;

Алена Лавренюк

Уляна Супрун, Ирма Витовская, Михаил Кукуюк и другие звездные гости на премьере украинского фильма &quot;Наши котики&quot;

Ульяна Супрун

Уляна Супрун, Ирма Витовская, Михаил Кукуюк и другие звездные гости на премьере украинского фильма &quot;Наши котики&quot;

Ирма Витовская

Уляна Супрун, Ирма Витовская, Михаил Кукуюк и другие звездные гости на премьере украинского фильма &quot;Наши котики&quot;

Ахтем Сейтаблаев

Уляна Супрун, Ирма Витовская, Михаил Кукуюк и другие звездные гости на премьере украинского фильма &quot;Наши котики&quot;

Геннадий Попенко

Уляна Супрун, Ирма Витовская, Михаил Кукуюк и другие звездные гости на премьере украинского фильма &quot;Наши котики&quot;

Наталия Васько

Уляна Супрун, Ирма Витовская, Михаил Кукуюк и другие звездные гости на премьере украинского фильма &quot;Наши котики&quot;

Дарья Трегубова

Уляна Супрун, Ирма Витовская, Михаил Кукуюк и другие звездные гости на премьере украинского фильма &quot;Наши котики&quot;

Уляна Супрун и Каша Сальцова (Крихітка Цахес)

Уляна Супрун, Ирма Витовская, Михаил Кукуюк и другие звездные гости на премьере украинского фильма &quot;Наши котики&quot;

Алексей Душка

Уляна Супрун, Ирма Витовская, Михаил Кукуюк и другие звездные гости на премьере украинского фильма &quot;Наши котики&quot;

Александра Новикова

Уляна Супрун, Ирма Витовская, Михаил Кукуюк и другие звездные гости на премьере украинского фильма &quot;Наши котики&quot;

Слава Соломка

Уляна Супрун, Ирма Витовская, Михаил Кукуюк и другие звездные гости на премьере украинского фильма &quot;Наши котики&quot;

Ахтем Сеитаблаев и Соломия Витвицкая

Уляна Супрун, Ирма Витовская, Михаил Кукуюк и другие звездные гости на премьере украинского фильма &quot;Наши котики&quot;

Михаил Кукуюк (справа)

Напомним, ранее в кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Маленькие женщины". Среди гостей вечера: Алина Паш, Санта Димопулос, Анатолий Анатолич, Жан Грицфельдт, Яна Клочкова, Олимпия Вайтмусташ и другие.

Судить по совести: в прокат выходит мощная драма на реальных событиях от Дестина Креттона Юлия Санина, Ирма Витовская, Лилия Пустовит и другие звезды на гала-премьере фильма "Віддана"
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