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"Україна - це ти": киевляне на карантине хором поют с балконов песни Тины Кароль (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.04.2020 - 13:03
"Україна - це ти": киевляне на карантине хором поют с балконов песни Тины Кароль (видео)
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тина не смогла сдержать слез!

Тина Кароль была поражена таким поступком киевлян! Так, в Соломенском районе Киева жители нескольких домов взяли пример с итальянцев и решили поддержать друг друга на карантине песнопением. Киевляне спели прямо с балконов народный хит тренера шоу "Голос країни" Тины Кароль "Україна - це ти".

Соседи заранее договорились о том, что именно и во сколько петь. Но были и те, для кого такая сплоченность стала приятной неожиданностью.

Сама Тина Кароль, которая является и автором песни, не смогла сдержать слез, записав соответствующую стори в Instagram, поблагодарив людей, выразив им поддержку. Певица также добавила, что музыка всегда объединяла и поддерживала людей в самые сложные моменты жизни.

"Тина объединяет Украину, даже сидя дома на карантине. Класс", - написал один из фанов под видео.

Отметим, что впервые песня "Україна - це ти" прозвучала еще в 2015 году. И написала ее Тина Кароль специально к проекту "Голос Діти". Кстати, в официальном клипе на эту песню также появились талантливые участники проекта.

Напомним, ранее Тина Кароль показала пасхальные лайфхаки и рассекретила карантинные будни с сыном.

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