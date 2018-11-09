Украинский оперный певец стал отцом третьего ребенка в 58 лет

Фото: Владимир Гришко (facebook.com/maestrogrishko)

Имя сын артист так и не назвал

У известного украинского оперного певца Владимира Гришко родился третий ребенок. Об этом артист рассказал в эфире утреннего шоу одного из украинских телеканалов.

Народный артист Украины Владимир Гришко сообщил, что сын родился еще 30 октября, но имя новорожденного так и не назвал. Певец признался, что очень тронут таким событием в жизни и посвятил своей супруге песню "Я тебя люблю".

"Так совпало в моей жизни, что к юбилею творческой деятельности у меня родился сын. Я настолько тронут этим событием! Мы давно молили об этом Бога. И вот у меня родился сынок, маленький маэстро. Я очень счастлив!" – рассказал Владимир Гришко.

О личной жизни оперного тенора известно немного. У Владимира Гришко уже есть двое детей – сын Владимир и дочка Анна-Стефания от жены Татьяны, с которой они поженились почти 20 лет назад. Со своей женой он познакомился просто на улице.

Владимир Гришко – украинский оперный певец, Народный артист Украины, Лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

С 2006 года профессор Национальной музыкальной академии им. П. И. Чайковского. В декабре 2011 года выступал в Национальном дворце Украина с Монсеррат Кабалье.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Владимир Гришко высказался о песенном конкурсе Евровидение.

А также писали о том, что молодая супруга 69-летнего Александра Градского родила сына. Для музыканта это уже четвертый ребенок.

Видео: РБК-Украина