Украинские хозяюшки: Вика из НеАнгелов в вышиванке налепила вареников с племянницами

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы отправилась на карантин в родном Харькове, где отлично проводит время с родными. Семейство нередко выезжает на дачу неподалеку и наслаждается свежим воздухом и сельскими красотами. Креативная и юморная певица даже устроила атмосферную фотосессию прямо в коровнике, примерив образ такой себе "барышни-крестьянки"! Новые кадры в Instagram артистки также очень уютные и милые - вместе с племянницами девушка налепила домашних вареников.

При этом Вика и малышки примерили красивые образы в этно-стиле - вышитые рубакши и платья-вышиванки, а также бусы и веночки. Девочки также повязали платки на головы и выглядят как настоящие красотки украиночки!

Артистка показала фото в процессе готовки с тестом и скалкой, а также видео их кулинарных упражнений. При этом по своему обыкновению на карантине она не стала делать макияж и восхищает естественной красотой.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Сезон вареников объявляю открытым!!! Получилось ВКУСНО, потому что сделаны с любовью и душой и своими руками. Не забыли про секретный ингредиент (натуральный). СДЕЛАНО В ДЕРЕВНЕ. Признавайтесь с чем любите? Я предпочитаю с вишней и капустой", - поделилась Смеюха.

Фолловеры засыпали певицу и ее родных восхищенными отзывами, называя их украинскими красавицами и настоящими хозяюшками.

Любо смотреть на Вас сейчас

Отведал бы

Гарнюсенькі україночка!

Супер. Молодцы. Вкусно наверное

Ти супер

Как непривычно видеть в такой обстановке уютной )))

Обожаю вареники с вишней. Красивые у вас наряды. Супер!

Класс!

Вікторіє, ми просто закохані в таку Вас! Така тепла, проста й домашня дівчина! Захват!

Боже мой! Викуля какие вы Молодцы. А варенички люблю с картошечкой и грибами и конечно же с капустой

Ай які гарнюньки красуньки наші Україночки ви самі найкращі дівчатка у світі!!!

Какая атмосфера замечательная и вы такие лучезарные!

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Ранее Вика из группы НеАнгелы показала собственный оригинальный способ противостоять коронавирусу.