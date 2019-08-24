"Украинская версия Моники Беллуччи": Маша Ефросинина восхитила цветущим внешним видом

Пользователи в сети покорены красотой 40-летней ведущей
Маша Ефросинина бывает очень разной - то она не прочь посмеяться над собой и смешит поклонников перевоплощением в "кассиршу из 90-х", то предстает в образе стильной дивы, то она милая домашняя кошечка. Подписчики ведущей не раз отмечали, что им очень импонирует ее простота в общении и поведении.
На своей странице в Instagram Маша поделилась своей радостью - ей предстоит семейный отпуск, а также восхитила красотой и цветущим внешним видом. На фотопортрете 40-летняя артистка запечатлена с распущенными длинными волосами и минимумом макияжа и выглядит при этом просто восхитительно.
"Настало время нашего традиционного семейного побега", - написала Ефросинина на английском языке.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Фолловеры знаменитости осыпали ее комлпиментами, сравнив с известной итальянской актрисой Моникой Беллуччи, которая известна своей неувядающей красотой.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, Маша Ефросинина поразила постельными фото в ярком образе. Ведущая позировала на кровати в ярком домашнем халатике с бахромой.
К слову, в недавней съемке для одного из глянцевых журналов Маша Ефросинина поразила чрезмерной худобой, что вызвало беспокойство у подписчиков.