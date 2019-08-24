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"Украинская версия Моники Беллуччи": Маша Ефросинина восхитила цветущим внешним видом

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.08.2019 - 15:54
"Украинская версия Моники Беллуччи": Маша Ефросинина восхитила цветущим внешним видом
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Пользователи в сети покорены красотой 40-летней ведущей

Маша Ефросинина бывает очень разной - то она не прочь посмеяться над собой и смешит поклонников перевоплощением в "кассиршу из 90-х", то предстает в образе стильной дивы, то она милая домашняя кошечка. Подписчики ведущей не раз отмечали, что им очень импонирует ее простота в общении и поведении.

На своей странице в Instagram Маша поделилась своей радостью - ей предстоит семейный отпуск, а также восхитила красотой и цветущим внешним видом. На фотопортрете 40-летняя артистка запечатлена с распущенными длинными волосами и минимумом макияжа и выглядит при этом просто восхитительно.

"Настало время нашего традиционного семейного побега", - написала Ефросинина на английском языке.

&quot;Украинская версия Моники Беллуччи&quot;: Маша Ефросинина восхитила цветущим внешним видом

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловеры знаменитости осыпали ее комлпиментами, сравнив с известной итальянской актрисой Моникой Беллуччи, которая известна своей неувядающей красотой.

  • Маша, вы очень красивая
  • Розкішна жінка
  • Красотка
  • Яка ти красива, успішна, впевнена
  • На Деми Мур похожа
  • Идеал женщины! Мария, Вы украинская версия Моники Белуччи и даже лучше!
  • Вау!!!! Краса!!!! Виглядаєте на 25
  • Не косіть під Джолі.Ви красивіша
  • Ну почему такая красивая?
  • Марійка - Ви прекрасні
  • Какая же вы красивая, и не только внешне
  • Дуже гарна та елегантна!!!

&quot;Украинская версия Моники Беллуччи&quot;: Маша Ефросинина восхитила цветущим внешним видом

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина поразила постельными фото в ярком образе. Ведущая позировала на кровати в ярком домашнем халатике с бахромой.

К слову, в недавней съемке для одного из глянцевых журналов Маша Ефросинина поразила чрезмерной худобой, что вызвало беспокойство у подписчиков.

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Новости Украины Маша Ефросининаведущая
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