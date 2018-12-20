Украинская телеведущая рассказала о новогодних планах, традициях и мечтах

Фото: Неля Шовкопляс (пресс-служба 1+1)

Неля Шовкопляс воспитывает четырехлетних мальчиков-двойняшек

Ведущая утреннего шоу Сніданок з 1+1 Неля Шовкопляс - счастливая жена и мама четырехлетних мальчишек-двойняшек. Телезвезда рассказала RBC-LITE, как она планирует встречать Новый год, а также о своих семейных праздничных традициях, детских мечтах и подарках для близких.

Неля отметила, что дети очень любят наряжать елочку и с нетерпением ждут подарков.

Расскажите, как планируете праздновать Новый год и с кем?

- Если честно, пока еще никак не планирую. Я даже не подозреваю, где мы будем встречать Новый год. Однозначно – с семьей. А где именно, в Киеве или мы поедем к родителям в Барвенково (Харковская область, – прим.ред.) – не знаю. Я думаю, мы с мужем в самый последний момент решим, куда поедем, и как мы будем отмечать.

Какие у вас есть новогодние семейные традиции?

- Новогодние семейные традиции у нас, наверное, как и у всех — это обязательно поставить и нарядить елочку вместе с детворой, украсить дом, чтобы было красиво, уютно, и создать новогоднее настроение. Сыночкам, Тимофею и Матвею, это очень нравится. И они очень любят, когда мы 31-го числа развешиваем новогодние красные сапожки. Мальчишки уже понимают, что туда должны положить подарочки, и поэтому утром радостно бегут и быстренько проверяют, что им принесли, разворачивают и смотрят подарки. Вот это, наверное, единственная такая традиция. Конечно же, традиционно немножко готовим оливье (смеется).

Фото: Неля Шовкопляс (пресс-служба 1+1)

А что дарите друг другу с мужем и детям?

- Детям — то, что они хотят. В основном это какие-то игрушки, то, что им нравится. А друг другу с мужем — каждый заказывает себе то, что ему действительно хочется. Я, если честно, еще ничего не выбирала ни себе, ни мужу.

А в детстве перед Новым годом о чем вы мечтали, что хотели получить от родителей?

- У меня не было каких-то конкретных мечтаний именно на Новый год. Я была рада в принципе любому подарку, не знаю. Мягкие игрушки, что-то вкусненькое, бенгальские огни — это вообще было такое самое интересное развлечение на Новый год. В моем детстве мне было достаточно просто: коробочки с конфетками и какой-то игры, чтобы чувствовать себя счастливой.

Фото: Неля Шовкопляс (пресс-служба 1+1)

А вообще любите Новый год?

- Да, я люблю Новый год. Я люблю зиму. Мне вообще нравится вся эта атмосфера. И для меня новогодняя ночь это, когда хочется лечь перед телевизором, включить "Гарри Поттера", взять бокал шампанского с мандаринами и просто спокойно лежать и смотреть. И видеть рядышком, как елка мерцает, как малыши спят. А ты сидишь, спокойно смотришь фильм. Вот это вот моя ассоциация с Новым годом. Для меня это идеальный Новый год. Причем, это уже ежегодно такая традиция — смотреть "Гарри Поттера" и лежать просто перед телевизором, никуда не спешить, не бежать. Почему-то как-то в последнее время не особо нравятся шумные компании или где-то бродить по городу, гулять до утра. Вот мне нравится больше в домашних условиях встречать Новый год.

Напомним, Александр Скичко поделился курьезной новогодней историей.

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Кстати, накануне праздников Юрий Горбунов рассказал RBC-LITE о планах на Новый год, праздничных традициях их семьи, а также, что он собирается подарить своим близким, о своих детских мечтах и отношении к Рождеству и другим праздникам.

Видео: РБК-Украина