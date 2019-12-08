"Украинская Рианна": фанаты Каменских отреагировали на ее резкую смену образа

Популярная украинская певица Настя Каменских взбудоражила своих фанатов резкой сменой имиджа.

Во время очередного прямого эфира вокального шоу "Х-фактор" 32-летняя звезда появилась с огненно красными волосами.

Соответствующими снимками она поделилась на своей страничке в Instagram.

На фото звезду можно увидеть в наряде в тон нового цвета волос.

На звезде было кожаное мини-платье красного цвета, которое сделало образ еще более выразительным.

"Сегодня у нас эфир, посвященный девяностым и двухтысячных. Этот сезон очень сильный. Каждый участник особый и неповторимый", - написала в сети Настя.