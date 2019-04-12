Украинская рэперша Alyona Alyona стала героиней американского Vogue

Фото: Alyona Alyona (vogue.com)

В интервью изданию девушка откровенно рассказала о своем пути к успеху

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя девушки - Алена Савраненко) весьма стремительно покорила мир шоу-бизнеса и стала известной и узнаваемой. Слава пришла к ней после того, как ее трек "Рыбки", который вышел в октябре прошлого года, буквально взорвал YouTube. Теперь же бывшая воспитательница детского сада выпустила альбом "Пушка" и может похвастаться еще одним достижением - артистка стала героиней американского глянцевого издания Vogue.

Алена снялась в фотосессии для журнала, в рамках которой позировала в нарядах спортивного стиля в одном из спальных районов Киева. В интервью изданию рэперша рассказала о своем нелегком пути к успеху - девушка успела сменить немало профессий и столкнуться с неверием в ее творчество.

Фото: Alyona Alyona (vogue.com)

Савраненко родом из городка Барышевка под Киевом и успела поработать кассиршей в супермаркете, также она продавала косметику на рынке и была воспитателем, при этом Алена имеет диплом психолога и преподавателя. Но она всегда мечтала о музыке.

Рэперша рассказала, что в плане творчества на нее очень повлиял трек Gangsta's Paradise рэпера Coolio. Впервые она услышала его в 12 лет, а позже отец купил девочке альбом Эминема The Eminem Show.

"Это изменило мой мир, — вспоминает Алена. — Когда пишешь обычную попсовую песню, у тебя всего несколько строчек. В одной строке всего пару слов и минимум информации. Но когда ты читаешь рэп, ты можешь сказать больше, длиннее строки — интереснее история. Так я начала читать рэп, чтобы рассказывать больше историй".

Фото: Alyona Alyona (vogue.com)

Alyona Alyona также призналась, что она пережила непростой период, когда ее творчество не воспринимали всерьез и говорили, что женщины должны варить борщ на кухне, а не читать рэп. Кроме того, объектом критики становился даже украинский язык, на котором она писала музыку, поскольку все ее друзья разговаривали на русском.

Но все изменилось после событий Евромайдана, когда родной язык стала модным и популярным, и Алена почувствовала – настало ее время. Тематика ее треков простая и понятная каждому – Алена поет о том, что ее окружает и волнует, об обычных людях и их жизни.

"Я рассказываю о себе и о людях, которые рядом мной, обычных украинцах и молодежи. Я пою о том, что люди должны принимать нас такими, какие мы есть и позволять нам делать то, что мы хотим. Я говорю о том, как мы устали от телефонов и как хотим сбежать туда, где сможем играть любимую музыку. Я говорю о том, как я переехала и покинула отчий дом, а мы грустим и скучаем по родным местам", — рассказала о своем творчестве Alyona Alyona.

Фото: Alyona Alyona (vogue.com)

Напомним, ранее Alyona Alyona выпустила новый клип на композицию под названием "Залишаю свій дім", где показала своих родителей.

Кстати, украинка впервые примет участие в конкурсе Мисс Вселенная Plus Size.