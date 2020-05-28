Украинская Одри Хепберн: Екатерина Кухар в платье с перьями произвела фурор роскошным ретро-образом

Поклонники Кухар засыпали любимицу комплиментами
Екатерина Кухар даже во время карантина и домашней самоизоляции продолжает всячески мотивировать фолловеров. Украинская прима-балерина, как и многие селебритис, постепенно возвращается в трудовые будни. И если концертов и вечеринок ждать еще не скоро, то новые фотосессии - в самый раз. Так, на своей инстаграм-страничке Кухар опубликовала бекстейдж видео с новой фотосессии, для которой балерина примерила сразу несколько роскошных образов.
Так, перед камерами Кухар предстала в образе роковой “кинодивы 1920-х”. Музыку для видео Екатерина подобрала соответствующую - джаз.
На Кухар - изысканное коктейльное платье черного цвета, которое подчеркивает осиную талию балерины. Платье обильно декорировано перьями.
Волосы примы собраны в тугой хвост на макушке. Из украшений - широкий чокер и серьги из искусственных бриллиантов. А вот вечерний макияж сделан с акцентом на выразительные глаза.
Свой новый пост Кухар сопроводила философской мыслью: «В этом мире нам ничего не принадлежит. Просто мы и вещи иногда находим друг друга»
Видео: instagram.com/ekaterinakukhar_official
Поклонники Екатерины пришли в восторг от ее нового видео и образа. И поспешили засыпать свою любимицу восторженными комментариями:
Скриншот комментариев: instagram.com/ekaterinakukhar_official
Кстати, ранее Екатерина Кухар показала топ-5 упражнений для фигуры, как у прима-балерины.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Lite