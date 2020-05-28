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Украинская Одри Хепберн: Екатерина Кухар в платье с перьями произвела фурор роскошным ретро-образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.05.2020 - 15:31
Украинская Одри Хепберн: Екатерина Кухар в платье с перьями произвела фурор роскошным ретро-образом
Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники Кухар засыпали любимицу комплиментами

Екатерина Кухар даже во время карантина и домашней самоизоляции продолжает всячески мотивировать фолловеров. Украинская прима-балерина, как и многие селебритис, постепенно возвращается в трудовые будни. И если концертов и вечеринок ждать еще не скоро, то новые фотосессии - в самый раз. Так, на своей инстаграм-страничке Кухар опубликовала бекстейдж видео с новой фотосессии, для которой балерина примерила сразу несколько роскошных образов.

Так, перед камерами Кухар предстала в образе роковой “кинодивы 1920-х”. Музыку для видео Екатерина подобрала соответствующую - джаз.

На Кухар - изысканное коктейльное платье черного цвета, которое подчеркивает осиную талию балерины. Платье обильно декорировано перьями.

Волосы примы собраны в тугой хвост на макушке. Из украшений - широкий чокер и серьги из искусственных бриллиантов. А вот вечерний макияж сделан с акцентом на выразительные глаза.

Свой новый пост Кухар сопроводила философской мыслью: «В этом мире нам ничего не принадлежит. Просто мы и вещи иногда находим друг друга»

Видео: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Поклонники Екатерины пришли в восторг от ее нового видео и образа. И поспешили засыпать свою любимицу восторженными комментариями:

  • Шикарно и женственно!
  • Нереально красивая, образ - огонь
  • Ох! Первое, что приходит - украинская Одри Хепберн
  • Катя, я пишаюся, що в нас на Україні є така талановита і неймовірно красива, яскрава зірка!
  • Красота!!! Мое восхищение и вдохновение!!! Катюша успеха Вам !!!!
  • ДИВА!!! БОЖЕСТВЕННО ХОРОША!
  • Неймовірна як завжди! дуже класна
  • Какая вы милая, грациозная, умная
  • Красивая, нежная, утонченная
  • Прекрасна, як завжди. Є на кого рівнятися

Украинская Одри Хепберн: Екатерина Кухар в платье с перьями произвела фурор роскошным ретро-образом

Скриншот комментариев: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Кстати, ранее Екатерина Кухар показала топ-5 упражнений для фигуры, как у прима-балерины.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Екатерина Кухар
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