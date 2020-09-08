Украинская красавица: Ольга Сумская в вышиванке заворожила колоритным осенним фотосетом

Ольга Сумская недавно отпраздновала свой 54-й день рождения, однако по-прежнему является идеалом красоты для многих украинских женщин. Дважды бабушка восхищает цветущим внешним видом - кажется, будто время над ней не властно! С приходом осени актриса устроила атмосферную фотосессию в старинном стиле и поделилась результатом в Instagram.

Для колоритных фото Сумская примерила колоритный образ в этническом стиле - украшенные роскошной вышивкой рубашку и юбку, к которым добавила черные сапожки. Также звезда надела красивые красные бусы, а на голову - венок из осенних листьев и цветов. Волосы она заплела в косу и сделала эффектный макияж.

Ольга позировала в этнографическом музее в Пирогово на фоне старинных украинских домов из разных регионов страны - снимки будто переносят нас на много лет назад.

В подписи актриса вспомнила о своем детстве, когда она часто бывала у бабушек в гостях, а те жили именно в таких домах.

"Осень в Пирогово... Хата-мазанка.. Именно в таких хижинах жили мои бабушки - Ольга Яковлевна по маминой линии и Прасковья Сидоровна - мама моего папы. А родители на лето меня отправляли в деревню. Сколько раз я мазала хату кизячками из под лошадей, которые собирала возле мельницы через дорогу от дома... А затем смешивали смесь с глиной и мазали завалинку (это порог), далее отбеливали стены, камыш для крыши, который нужно было нарезать на болоте и хорошо высушить. А внутри дома пола не было, просто земля, которую трамбовали, натирали и накрывали коврами...Летом прохлада даже в жару. Все это обожаю", - поделилась Сумская.

Ольга Сумская в роскошной вышиванке позировала на фоне старинных украинских домов на колоритных фото (фото: instagram.com/olgasumska)

В комментариях поклонники выражают свой восторг и называют артистку воплощением украинской красавицы.

Щира україночка)

Олю, ви ніби прообраз осені ! Гарно вийшли на фото!!!Теплих днів, і хороших вистав , бажаю!

Молода, як завжди

Як же гарно!!!

Яка краса

Яка гарненька Дівчина!

Як вам іде це вбрання

Ви чарівна і красива!

Як Вам личить осінь

Шикарная фотосессия. Красота

Дуже колоритні фото

Олю, як же Вам личить український національний одяг, неймовірно! А вінок - очей не відірвати!!!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Ольга Сумская высказалась о пластике и уколах красоты. Она призналась, что пробовала инъекции, но результат ей не понравился – у женщины была нарушена мимика лица. Актриса предпочитает разумный домашний уход.