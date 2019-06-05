"Украинки – самые красивые": Элина Свитолина восхитила стильным total black образом

Элина Свитолина крайне редко балует свою многотысячную армию поклонников новыми обновления в соцсетях. И зачастую, это рекламные материалы. Поэтому приятным сюрпризом для ее фанатов стала недавняя серия постов на instagram-страничке. Именитая 24-летняя украинская теннисистка, победительница 15 турниров WTA опубликовала сразу несколько солнечных фото, демонстрируя свой новый стильный образ. При этом в тройке постов Элина Свитолина "зашифровала" особенное послание.

Но начнем с образа. На фото Элина демонстрирует удобный повседневный образ в стиле кэжуал. На спортсменке – черная футболка с забавным принтом-надписью "Dior". Обратите внимание, что этим летом различные элементы гардероба с надписями вновь актуальны как никогда. При этом больше всего приветствуются именно различные логотипы и указания брендов – такая себе отсылка к 90-м. И если одно время крупные логотипы на одежда считались моветоном, то сейчас мода на них вновь вернулась.

Простой образ Свитолиной довершают черные джинсы-скины с дырками на коленях. А вот это уже тренд прошлого сезона!

Тройку постов теннисистка сопроводила фразой "mind your own business", что переводится как – "не лезь не в свое дело". Что же этим хотела сказать Свитолина, пока что загадка!

Стильная Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Зато поклонникам украинской спортсменки серия ее фото пришлась по душе.

"Милая и красивая девушка"

"Украинки - самые красивые!"

"Восхитительная! Горжусь тобой"

"Какие красивые глаза"

"Спортивная принцесса"

"Крошка на миллион долларов"

"Наша красавица"

"Очень стильный образ"

"Очень красивая! Ждем побед. Уимблдон за тобой!"

Стильная Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Отметим, что до этого Элина Свитолина уже блистала своей роскошной фигурой. При этом теннисистка появилась в абсолютно обычном повседневном образе: в закрытой блузе и черных джинсах. Но и здесь поклонники спортсменки у видели "пикантность".

Также Элина Свитолина поразила точеной фигурой в вечернем платье и на каблуках. Забавно, что теннисистка вышла в таком виде прямо на корт.