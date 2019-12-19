Удобно ездить в трамвае: Анна Ризатдинова поразила идеальным вертикальным шпагатом

Ризатдинова также оставила мотивирующее послание
Анна Ризатдинова, которая ранее неожиданно стала блондинкой, любит приятно “шокировать” поклонников своими потрясающими физическими данными. Именитая украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро обладает действительно завидной растяжкой - результат многолетнего труда спортсменки. Время от времени Анна не против блеснуть своими спортивными талантами.
Так, на своей страничке в сети instagram Ризатдинова опубликовала фото со своей недавней фотосессии. На снимке гимнастка стоит в профиль к камере. Однако самое главное, что с абсолютно невозмутимым видом Анна демонстрирует идеальный вертикальный шпагат. При этом спортсменка позирует в удобной спортивной одежде, которая лишний раз подчеркивает стройные формы своей обладательницы.
“Всякий раз, когда вы чувствуете себя плохо, просто помните, что #cocacola продавала только 25 бутылок в первый год”, - поделилась мотивирующей мыслью Ризатдинова.
Роскошная Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
Поклонники гимнастки поспешили прокомментировать ее новое фото:
Скриншот комментариев: instagram.com/anna_rizatdinova
Кстати, ранее гимнастка уже показывала кадры с этой фотосессий. И вновь Анна удивляет пластичностью и фантастической гибкостью своего тела.
Фото: instagram.com/anna_rizatdinova
Напомним, ранее Анна Ризатдинова покорила роскошным образом "голливудской кинодивы".