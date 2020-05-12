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Удивительные! Горбунов покорил фото с Осадчей и сыночком в живописном месте

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.05.2020 - 12:56
Удивительные! Горбунов покорил фото с Осадчей и сыночком в живописном месте
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Счстливая семья отправилась на природу неподалеку от Киева

Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжают исследовать живописные места Киевской области. Они находят интересные локации и отправляются изучать местность, ведь пара обожает путешествовать, и пока возможности отправиться в другую страну нет, ведущие наслаждаются тем, что находится в непосредственной близости к дому. Так, в эти выходные счастливая семья вместе с маленьким сыном Иваном отправилась в село Подгорцы. Погода на улице в понедельник, 11 мая стояла летняя, поэтому Катя не упустила возможность засветить стройные ножки в коротких шортах.

Юрий разместил на своей Instagram-страничке захватывающие дух фото на фоне окрестных пейзажей. На кадрах он позирует с сыном на руках. На другом фото- показывает селфи счастливого семейного трио. Пара по-прежнему предпочитает не показывать лицо мальчика широкой аудитории – на всех снимках он отвернут от камеры.

"Дивовижна природа Київщини і час проведений з сім’єю! І це в понеділок! У карантина є свої переваги!" - подписал счастливые семейные фото ведущий.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники пары восхитились семейной идиллией и попытались выпытать, на кого похож сын ведущих.

  • Горбунович кудрявий
  • Дуже гарно!
  • Прекрасна сім'я
  • Удивительно красивая пара! Люблю вас! Долго вы себя искали
  • Милашки
  • Класс
  • Классные
  • Український "рай"

Скриншот комментариев

Ранее ранее Юрий Горбунов очаровал фото жены Кати Осадчей без макияжа в домашней обстановке.

Теги Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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