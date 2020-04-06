Участница Холостяк-10 Аня назвала топ-10 книг по психологии и самопознанию

Ана делится литературой для карантина
https://www.rbc.ua/rus/lite/zvyozdy/holostyak-10-pyatyy-vypusk-proekt-pokinula-1586164139.html
Время, проведенное на карантине в самоизоляции, можно и нужно проводить с пользой! Самая творческая участница романтического реалити СТБ Холостяк-10 Аня, которая впечатлила Макса на Первой вечеринке подарком в виде собственной картины, поделилась в социальной сети подборкой книг по психологии и самопознанию. Холостячка убеждена, что они помогут каждой женщине раскрыться, полюбить и понять себя, а также – осознать свою силу.
«Я не устану пропагандировать культ женщины. И сейчас идеальное время для того, чтобы прокачать себя», – написала Аня в Instagram.
Итак, топ-10 книг от участницы:
А как будут развиваться отношения Ани с Максом – смотрите в романтическом реалити «Холостяк-10» на СТБ уже в эту пятницу, 10 апреля в 19:00.