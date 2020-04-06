Холостяк 10 пятый выпуск: проект покинула одна из фавориток Макса Михайлюка

Холостяк 10 (фото: СТБ)

Проект покинула еще одна участница

3 апреля на СТБ вышел 5 выпуск романтического реалити Холостяк-10. Главный герой – Макс Михайлюк – продолжил узнавать девушек в Таиланде. На этой неделе на индивидуальных свиданиях побывали две участницы, а еще три – на групповом свидании. Как прошел выпуск и кто покинул проект – узнайте в материале.

На прошлой Церемонии роз Наташа получила приглашение на групповое свидание. Вместе с Максом, Дашей и Даной они отправились в один из самых больших аквапарков Азии. После спуска с каждой горки девушек ждали приятные бонусы, среди которых: съесть мороженое с Холостяком, выпить коктейли или отправиться на массаж. Каждая мечтала о последнем. Однако посчастливилось только Наташе, которая предпочла выяснить отношения в момент всего процесса.

«Диалог обрел форму множества вопросов с ее стороны. Напоминало какой-то допрос», – отметил Макс.

Даша и Макс

А вот Даша расстроилась, ведь ожидала перейти на новый этап отношений благодаря тактильному контакту: «Каждую он обнимет, поддержит. У всех все происходит, а у меня происходит коктейль. Обо всем и ни о чем мы поговорили».

После свидания в аквапарке розу получила только одна девушка – Дана.

Макс и Настя

Первой на индивидуальное свидание с Максом поехала Настя. Вместе с ним она прокатилась на самом распространенном местном виде транспорта – байке. Однако самое интересное случилось позже, когда пара приехала к бассейну.

«Мы целовались под водой. Конечно, хотелось большего», – призналась участница.

Однако по итогу встречи Макс не вручил девушке розу, заставив волноваться аж до самой Церемонии роз.

Еще одно индивидуальное свидание произошло у Вики. Ее первая индивидуальная встреча с Максом выдалась откровенной. Пара рисовала на телах друг друга, а после – вместе отправилась в душ.

«Притяжение у нас уже произошло. Уже появилась искра, которая перерастет во что-то большее», – поделилась своим мнением девушка.

По итогу пятой недели состоялась Церемония роз. Первой – цветок получила Кристина. Холостяк пригласил ее на общение тет-а-тет. Разговор завершился поцелуем.

Макс и Кристина

Наташа и Макс

На Церемонии Макс сделал свой выбор и попрощался с Наташей.

«Все наше общение превратилось в какие-то вызовы и выяснения отношений, которые в принципе еще даже не начались», – сделал вывод Холостяк.

«Он меня не понял. Видимо, мы с ним абсолютно о разном», – сказала в свою очередь Наташа.

Как будут развиваться отношения Макса с остальными участницами – смотрите каждую пятницу в романтическом реалити «Холостяк-10» на СТБ в 19:00.

Холостяк 10 четвертый выпуск от 27.03.2020