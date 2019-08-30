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Участник Танцы со звездами 2019 Владимир Остапчук раскрыл секреты семейного счастья

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.08.2019 - 15:56
Участник Танцы со звездами 2019 Владимир Остапчук раскрыл секреты семейного счастья
Владимир Остапчук с женой (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

И рассказал о воспитании детей

Владимир Остапчук – популярный шоумен, а с недавних пор и участник проекта Танцы со звездами 2019, никогда не скрывал свою личную жизнь. В микроблоге ведущий обожает делиться забавными снимкам с детьми и романтичными – с женой Еленой. К слову, пара в браке уже 12 лет – таким солидным сроком в шоу-бизнесе может похвастаться далеко не каждый. Поэтому вопрос о секретах семейного счастья напрашивается сам собой. И во время нашего разговора на презентации нового сезона проекта мы уделили этой теме особое внимание.

Участник Танцы со звездами 2019 Владимир Остапчук раскрыл секреты семейного счастьяЕлена и Владимир (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

«Сейчас я уверен в том, что секрет семейного счастья – давать волю эмоциям и танцевать. Потому что танцы, как это ни странно, очень сильно укрепляют отношения. Особенно латино!», – вот простой, но самый действенный совет от Владимира.

Участник Танцы со звездами 2019 Владимир Остапчук раскрыл секреты семейного счастьяВладимир – большой любитель семейных фото (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Елена, по всей видимости, считает так же. Она во всем поддерживает мужа, и его решению принять участие в танцевальном проекте была только рада. А вот если дело касается воспитания детей, то тут их взгляды кардинально расходятся.

«Мама никогда не будет папой, папа никогда не будет мамой. Это нормально. Мама всегда воспитывает, папа всегда балует, особенно девочек. Ведь папа сына и папа дочки – это два разных типа пап вообще. Дочь – всегда принцесса, папа приходит, дает конфеты… "

Участник Танцы со звездами 2019 Владимир Остапчук раскрыл секреты семейного счастьяВладимир с сыном (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

К слову, с конфетами у семьи связан забавный случай. Недавно Владимир решил угостить младшего ребенка, который еще не говорит, конфетой. «Он берет конфету, которую я дал ему втихаря, и говорит: «Папа!». На что Лена отреагировала мгновенно: «Малой тебя сдал!», – смеется Владимир.

Участник Танцы со звездами 2019 Владимир Остапчук раскрыл секреты семейного счастья

Владимир и Илона намерены упорно трудиться (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Напомним, по результатам первого эфира Танцев, Владимир Остапчук и его партнерша Илона Гвоздева заняли 6-е место. Но пара так просто не сдастся! Шоумен рассказал, что готов работать и выкладываться на 200%. Что ж, ждем нового выпуска. Тем более что в этот раз организаторы подготовили поклонникам проекта настоящий сюрприз, пригласив вести прямой эфир Олега Винника.

Олег Винник примет участие в Танцах со звездами 2019 Спасибо Лесе! Владимир Остапчук объяснил, как Никитюк повлияла на его участие в Танці з зірками
Новости Украины Владимир ОстапчукТанцы со звездамиИлона Гвоздева
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