Участник Танцев со звездами Даниэль Салем станет участником Голоса страны 10

Премьера юбилейного сезона «Голос страны-10» состоится на канале «1+1» уже в это воскресенье 19 января в 21.00
Накануне премьеры Голос страны-10, 16 января телеканал «1+1» презентовал юбилейный сезон вокального шоу. Отпраздновать юбилей, поздравить команду и первыми узнать подробности нового сезона пришли звезды проекта Тина Кароль, Екатерина Осадчая, участники «Танцев со звездами» Надежда Матвеева, Ксения Мишина, Анна Ризатдинова, Александр Прохоров, Максим Леонов, Елена Шоптенко, ведущие «1+1» Соломия Витвицкая, Валентина Хамайко, Владимир Остапчук, Даниэль Салем, руководитель «1+1 Продакшн» Виктория Шульженко, музыкальный продюсер «Голоса страны» Руслан Квинта, главный продюсер развлекательных программ канала «1+1» Ольга Слисаренко и многие другие.
Тина Кароль на презентации нового сезона
Ведущим презентации стали Юрий Горбунов и главный продюсер проекта, руководитель направления Big Entertainment Show «1+1 Продакшн» Владимир Завадюк, которые в творческом тандеме на сцене вспомнили самые знаковые факты за всю историю проекта, и каким был путь его развития от сезона к сезону. Так, «Голос страны» признан правообладателями формата TheVoice одной из самых успешных адаптаций в мире. Украина стала второй страной, которая получила права на формат. Сегодня это самое популярное музыкальное шоу страны – каждый выпуск по ТВ смотрит более 5 млн зрителей, а официальный YouTube канал шоу получил «золотую кнопку» и имеет более 2 млн подписчиков. За 10 сезонов шоу почти 100 000 желающих прислали свои заявки, чтобы спеть на главной вокальной сцене страны. А на этапе «слепых прослушиваний» перед тренерами за все время выступило более 1500 участников. За 10 сезонов на проекте пели вокалисты из всех уголков Украины и почти 40 стран мира.
Участники шоу Танцы со звездами 2019 - Александр Прохоров и Анна Ризатдинова
Юрий Горбунов и Катя Осадчая - ведущией шоу Голос страны 10
Праздничное мероприятие посетил генеральный продюсер канала «1+1» Максим Кривицкий, во время приветственного слова он отметил, что «Голос страны» - один из самых успешных проектов телеканала:
За всю историю проекта десятки звезд украинского шоу-бизнеса приходили на «слепые прослушивания». На презентации организаторы заявили об участии в юбилейном сезоне актрисы и исполнительницы главной женской роли рейтингового сериала прошлого года «Папик» - Дарьи Петрожицькой. На мероприятии она вживую исполнила песню «Голубка», с которой и пришла на «слепые прослушивания» и которую ее героиня пела в сериале. Кроме того, уже в премьерном выпуске зрители увидят участника «Танцев со звездами», нового ведущего «Женитьба вслепую» Даниэля Салема. Но удастся ли им развернуть тренерские кресла, продюсеры держат в тайне.
Даниэль Салем
Актриса, победительница Танцев со звездами 2019 Ксения Мишина
Главный продюсер проекта и руководитель направления Big Entertainment Show Владимир Завадюк заверил, что кроме мощных участников и неординарных тембров, десятый сезон вокального шоу запомнится зрителям и страстью.
За 10 сезонов вокального шоу в тренерский состав входили 16 известных и опытных звезд. Тренер-рекордсмен проекта по количеству побед, Тина Кароль, приехала на мероприятие сразу после репетиции со своими подопечными - участниками десятого сезона. Певица произнесла вдохновенную речь:
Другие тренеры сейчас находятся в отпусках, собираются с силами и выстраивают стратегии победы. MONATIK, Dan Balan, ПТП и NK присутствовали на презентации виртуально - они приветствовали гостей видеообращением, которые можно просмотреть в официальном аккаунте проекта в Instagram.
Певец LAUD
Сюй Чуань Юн
Голос страны зажег десятки украинских звезд, среди приглашенных гостей было немало участников прошлогодних сезонов. Звездные выпускники KOLA (Анастасия Прудиус - участница 6-го сезона), LAUD (Владислав Каращук - участник 6-го сезона) и HAYAT (Андрей Хаят - финалист 9-го сезона) поздравили «Голос страны» с юбилеем выполнением своих песен, которые уже стали хитами.
Премьера нового сезона главного вокального шоу Голос страны-10 состоится 19 января на канале «1+1» в 21.00.
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