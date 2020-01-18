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Участник Танцев со звездами Даниэль Салем станет участником Голоса страны 10

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.01.2020 - 12:59
Участник Танцев со звездами Даниэль Салем станет участником Голоса страны 10
Презентация 10го сезона Голоса страны (фото: пресс-служба 1+1)

Премьера юбилейного сезона «Голос страны-10» состоится на канале «1+1» уже в это воскресенье 19 января в 21.00

Накануне премьеры Голос страны-10, 16 января телеканал «1+1» презентовал юбилейный сезон вокального шоу. Отпраздновать юбилей, поздравить команду и первыми узнать подробности нового сезона пришли звезды проекта Тина Кароль, Екатерина Осадчая, участники «Танцев со звездами» Надежда Матвеева, Ксения Мишина, Анна Ризатдинова, Александр Прохоров, Максим Леонов, Елена Шоптенко, ведущие «1+1» Соломия Витвицкая, Валентина Хамайко, Владимир Остапчук, Даниэль Салем, руководитель «1+1 Продакшн» Виктория Шульженко, музыкальный продюсер «Голоса страны» Руслан Квинта, главный продюсер развлекательных программ канала «1+1» Ольга Слисаренко и многие другие.

Участник Танцев со звездами Даниэль Салем станет участником Голоса страны 10

Тина Кароль на презентации нового сезона

Ведущим презентации стали Юрий Горбунов и главный продюсер проекта, руководитель направления Big Entertainment Show «1+1 Продакшн» Владимир Завадюк, которые в творческом тандеме на сцене вспомнили самые знаковые факты за всю историю проекта, и каким был путь его развития от сезона к сезону. Так, «Голос страны» признан правообладателями формата TheVoice одной из самых успешных адаптаций в мире. Украина стала второй страной, которая получила права на формат. Сегодня это самое популярное музыкальное шоу страны – каждый выпуск по ТВ смотрит более 5 млн зрителей, а официальный YouTube канал шоу получил «золотую кнопку» и имеет более 2 млн подписчиков. За 10 сезонов шоу почти 100 000 желающих прислали свои заявки, чтобы спеть на главной вокальной сцене страны. А на этапе «слепых прослушиваний» перед тренерами за все время выступило более 1500 участников. За 10 сезонов на проекте пели вокалисты из всех уголков Украины и почти 40 стран мира.

Участник Танцев со звездами Даниэль Салем станет участником Голоса страны 10

Участники шоу Танцы со звездами 2019 - Александр Прохоров и Анна Ризатдинова

Участник Танцев со звездами Даниэль Салем станет участником Голоса страны 10

Юрий Горбунов и Катя Осадчая - ведущией шоу Голос страны 10

Праздничное мероприятие посетил генеральный продюсер канала «1+1» Максим Кривицкий, во время приветственного слова он отметил, что «Голос страны» - один из самых успешных проектов телеканала:

  • «Голосу страны уже 10 лет - юбилей. Это одно из самых любимых и самых успешных шоу в нашей стране. В этом сезоне на кастинги уже приходят участники, которые начали смотреть проект еще когда были детьми, целое поколение выросло на нем. Десятый сезон будет очень необычным и гарантированно порадует зрителей. Традиционным остается мощная вокальная составляющая часть и уникальные тембры. У нас будет 5 суперзвездных тренеров, за которыми невероятно интересно наблюдать. На сцене творится такоя химия, невозможно оторвать взгляд, она заряжает. Я уже видел первый эпизод, и хочу сказать, что он вызывает очень теплые чувства. Они похожи на те, которые возникают, когда приходишь домой, а тебя встречает и обнимает ребенок. И ты сразу переключаешься забываешь все плохое, и становится очень тепло и уютно».

За всю историю проекта десятки звезд украинского шоу-бизнеса приходили на «слепые прослушивания». На презентации организаторы заявили об участии в юбилейном сезоне актрисы и исполнительницы главной женской роли рейтингового сериала прошлого года «Папик» - Дарьи Петрожицькой. На мероприятии она вживую исполнила песню «Голубка», с которой и пришла на «слепые прослушивания» и которую ее героиня пела в сериале. Кроме того, уже в премьерном выпуске зрители увидят участника «Танцев со звездами», нового ведущего «Женитьба вслепую» Даниэля Салема. Но удастся ли им развернуть тренерские кресла, продюсеры держат в тайне.

Участник Танцев со звездами Даниэль Салем станет участником Голоса страны 10

Даниэль Салем

Участник Танцев со звездами Даниэль Салем станет участником Голоса страны 10

Актриса, победительница Танцев со звездами 2019 Ксения Мишина

Главный продюсер проекта и руководитель направления Big Entertainment Show Владимир Завадюк заверил, что кроме мощных участников и неординарных тембров, десятый сезон вокального шоу запомнится зрителям и страстью.

  • «Мы собрали мощный тренерский состав, зрителям будет интересно наблюдать за развитием отношений двух пар - Тины Кароль и Дана Балана и ПТП и NK, для которых MONATIK на проекте стал семейным психологом, - пошутил продюсер на сцене. - Но самая интрига сезона - кто же одержит победу в главной битве эпохи?».

Участник Танцев со звездами Даниэль Салем станет участником Голоса страны 10

За 10 сезонов вокального шоу в тренерский состав входили 16 известных и опытных звезд. Тренер-рекордсмен проекта по количеству побед, Тина Кароль, приехала на мероприятие сразу после репетиции со своими подопечными - участниками десятого сезона. Певица произнесла вдохновенную речь:

  • «Голос страны - это крутой вираж в вашей жизни. Это возможность открыть себя, которой прежде не было у меня. Я начинала, когда таких проектов просто не было, и я могла только показывать свои диски продюсерам. И могу вам сказать - не упустите свой шанс. Я всегда буду подчеркивать, что успех приходит к подготовленным. Ты можешь быть не очень талантливым, не слишком поющим, но очень упрямым, трудолюбивым, вдохновенным, и если тебе это действительно нужно, то все получится. Помните, что жизнь - это авантюра. Идите вперед к своей мечте, рискуйте, вдохновляйтесь всем и помогайте тем, кто в этом нуждается вокруг вас. Добро вернется к вам бумерангом. А сцена - это испытание психологическое, кроме голоса, нужно иметь крепкие нервы. Если десятый сезон Голоса страны - это ваш сезон, то скажите себе внутренне - «да», и тогда все получится. Я желаю всем участникам успеха, творческой команде - крутых рейтингов и помните, что каждое ваше появление на сцене должна быть wow-фактором».

Другие тренеры сейчас находятся в отпусках, собираются с силами и выстраивают стратегии победы. MONATIK, Dan Balan, ПТП и NK присутствовали на презентации виртуально - они приветствовали гостей видеообращением, которые можно просмотреть в официальном аккаунте проекта в Instagram.

Участник Танцев со звездами Даниэль Салем станет участником Голоса страны 10

Певец LAUD

Участник Танцев со звездами Даниэль Салем станет участником Голоса страны 10

Сюй Чуань Юн

Голос страны зажег десятки украинских звезд, среди приглашенных гостей было немало участников прошлогодних сезонов. Звездные выпускники KOLA (Анастасия Прудиус - участница 6-го сезона), LAUD (Владислав Каращук - участник 6-го сезона) и HAYAT (Андрей Хаят - финалист 9-го сезона) поздравили «Голос страны» с юбилеем выполнением своих песен, которые уже стали хитами.

Премьера нового сезона главного вокального шоу Голос страны-10 состоится 19 января на канале «1+1» в 21.00.

Телеканал «1+1» благодарит партнеров мероприятия: цветочную лавку World of Flowers за флористику праздники и welcome drinkpartner игристое ARTWINERY.

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