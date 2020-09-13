Участник Танцев со звездами 2020 Позитив назвал главного конкурента и сделал признание

Позитив (фото: instagram.com/positiff)

Позитив рассказала о своем желании

Участник группы MOZGI и шоу "Танці з зірками 2020" Алексей Завгородний "Позитив" удивляет танцевальным мастерством на главном паркете страны. Уже два эфира подряд он уверенно идет рука об руку со своей партнершей Юлия Сахневич. Артист внезапно признался признался, насколько ему сложно танцевать.

Позитив убежден, что профессия хореографа сильно недооценивается, о чем рассказал в программе "Світське життя". Певец не намерен отступать.

"Это очень сложно! Все эти стандарты! Для меня, который мальчик-рэппер, вальс очень сложно дается. Потею, когда просто стою в стойке. Стандарты очень сложно мне даются. Но я стараюсь", - уверяет артист.

Позитив рассказал о своих амбициях на Танцах со звездами 2020 (фото: instagram.com/positiff)

Коллега Позитива по дуэту "Время и Стекло" Надя Дорофеева делится с ним опытом, ведь она стала суперфиналисткой Танцев со звездами 2017. Теперь Позитив намерен дойти до финала и огласил имена своих главных конкурентов на паркете.

"Мне кажется, что это будет Санта. После этого шоу все волчицы Олега Винника будут моими", - сделала громкое заявление он.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева рассказала о начале романа с Позитивом. По словам певицы, пара танцевала в 7 утра во дворе ее дома, а перед этим проговорила всю ночь. Отношения постепенно переросли в творческие и дружеские.