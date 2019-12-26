Убрать из памяти: Сергей Бабкин рассказал о самом неудачном праздновании Нового года

На съемочной площадке новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00, музыкант Сергей Бабкин, который ранее рассекретил особенную семейную традицию на новый год, вспомнил празднование, когда все пошло не по плану, и рассказал о Новом годе, который, наоборот, был для него особенным.

У каждого человека есть дни, когда все идет не так, как было запланировано. Но самое печальное, когда ты тщательно готовишься к событию, а обстоятельства складываются против тебя. Досадная новогодняя история однажды случилась и с популярным артистом Сергеем Бабкиным.

«Вместе с группой мы играли в одном клубе. Специально подготовили каверы на свои песни, такие сумасшедшие, и оделись в костюмы Снегурочек – все были одинаковые. Играли каверы и затем сразу, не переодеваясь, побежали в другой клуб, там тоже было выступление – и такой сыпал снег, просто сумасшедший, нереальный! Забегаем в клуб – а там, наверное, 15 человек. Мы сыграли, но это тот Новый год, который мне, честно говоря, не понравился. Есть такие вещи, которые хочется убрать из памяти», – признался Сергей Бабкин в интервью каналу «Украина».

Впрочем, такая неприятность была у артиста только раз в жизни. А вот ответом на вопрос об особом праздновании Сергей по-настоящему удивил.

«Наверное, самым счастливым могу назвать первый Новый год в моей жизни! Хотя я его и не помню, на уровне мозга и памяти оно не отложилось, но я точно знаю – он был, и я его прожил», – поделился музыкант за кулисами новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!».

Увидеть яркое выступление Сергея Бабкина зрители канала «Украина» смогут 31 декабря в 20:00 в грандиозном новогоднем шоу «Привіт, 20-ті!». Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, что не так давно Сергей Бабкин отпраздновал день рождения. По такому случаю его жена Снежана опубликовала романтические снимки из семейного альбома. Кадры были сделаны в разные периоды жизни влюбленных.