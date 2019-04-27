"У них очень тесная связь": Елена Кравец впервые показала лица своих двойняшек

Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец не только успешная актриса, но и счастливая мама троих детей - 16-летней дочери Марии и двойняшек Кати и Вани, которых она родила в 2016 году. При этом все это время она старалась держать младших детей подальше от публичного внимания и ни разу не показала их лица - если и публиковала фото в соцсетях, то лишь со спины. Однако артистка решила, что пришло время представить их миру - во время интервью Жени Жигалиной для youtube-канала "Женин журнал" можно впервые рассмотреть детишек и их лица.

Кравец призналась, что не хотела показывать малышей раньше.

"Я их немножко прятала. У каждой мамы свои забобоны", – объяснилась она.

По словам Елены, Ваня и Катя, которым сейчас 2,5 года, очень разные, но при этом поддерживают другу друга.

"Они как будто бы с разных планет. Инь и янь такой. Катя - философ, ученый, немножко космическая девочка, задумчивая, думающая, мечтательная. Ваня тоже очень чувствительный парень, но он - ракета земля-космос. … Как мне кажется, они дополняют друг друга. Я себе их такими и представляла, когда ходила беременная.

Видео: (youtube.com/Женин Журнал)

Думала, что у меня будет вот такой вот сын - шебутной, не стеснительный, огонь, зажигалочка. И дочка тоненькая балериночка, принцесска. Ей, конечно, приходится иногда туго, потому что Ваня сильнее, больше, первый родился - на две минуты старше. Поэтому иногда прилетает Кате. Она еще не всегда умеет за себя постоять. Разборки в семье идут, но в тоже время они поддерживают друг друга. Они, правда, не могут друг без друга. Например, если Кате плохо, Ваня всегда пожалеет и погладит. У них очень тесная связь на определенном тонком энергетическом уровне", - поделилась актриса.

Кадр из видео (youtube.com/Женин Журнал)

Артистка также рассказала, что в вопросах воспитания она - довольно мягкая мама и не наказывает своих детей.

"Мы рожаем любимых людей. Я не понимаю, почему нужно выстраивать с ними отношения с позиции "я выше и старше". Я стараюсь максимально их понять, помнить себя в их возрасте, поскольку это очень сильно помогает. Мы часто забываем, что когда-то себя чувствовали также и нам тоже было по-разному. И взрослые реагировали не так, как нам хотелось в тот момент", - считает Кравец.

Кадр из видео (youtube.com/Женин Журнал)

Поклонники актрисы поделились своими впечатлениями в комментариях к интервью.

"Очень душевный выпуск! Елена- пример настоящей и понимающей мамы, вот с кого нужно брать пример! Женя, ты очень тактична и рассудительна, желаю удачи в свершении новых дел"

"Очень хорошее доброе душевное интервью, спасибо, Женечка!﻿"

"Невероятно тёплый, уютный и по-настоящему вдохновляющий выпуск получился! Женечка, ты большая молодец! Согласна с Леночкой абсолютно: "Слушай маму, папу и СЕРДЦЕ!" У тебя обязательно все получится!) P.S. Спасибо, что пригласила Лену)﻿"

"На одному диханні дивилась. Лєна чудова людина! Дуже глибока і чуттєва. Клас!﻿"

Напомним, Елена Кравец объяснила, почему ее дочь-подросток Маша живет отдельно.

Кстати, 16-летняя дочь Елены Кравец похвасталась отдыхом в Вене.