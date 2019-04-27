"У них очень тесная связь": Елена Кравец впервые показала лица своих двойняшек

Актриса рассказала о характере малышей и своих методах воспитания
Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец не только успешная актриса, но и счастливая мама троих детей - 16-летней дочери Марии и двойняшек Кати и Вани, которых она родила в 2016 году. При этом все это время она старалась держать младших детей подальше от публичного внимания и ни разу не показала их лица - если и публиковала фото в соцсетях, то лишь со спины. Однако артистка решила, что пришло время представить их миру - во время интервью Жени Жигалиной для youtube-канала "Женин журнал" можно впервые рассмотреть детишек и их лица.
Кравец призналась, что не хотела показывать малышей раньше.
"Я их немножко прятала. У каждой мамы свои забобоны", – объяснилась она.
По словам Елены, Ваня и Катя, которым сейчас 2,5 года, очень разные, но при этом поддерживают другу друга.
"Они как будто бы с разных планет. Инь и янь такой. Катя - философ, ученый, немножко космическая девочка, задумчивая, думающая, мечтательная. Ваня тоже очень чувствительный парень, но он - ракета земля-космос. … Как мне кажется, они дополняют друг друга. Я себе их такими и представляла, когда ходила беременная.
Видео: (youtube.com/Женин Журнал)
Думала, что у меня будет вот такой вот сын - шебутной, не стеснительный, огонь, зажигалочка. И дочка тоненькая балериночка, принцесска. Ей, конечно, приходится иногда туго, потому что Ваня сильнее, больше, первый родился - на две минуты старше. Поэтому иногда прилетает Кате. Она еще не всегда умеет за себя постоять. Разборки в семье идут, но в тоже время они поддерживают друг друга. Они, правда, не могут друг без друга. Например, если Кате плохо, Ваня всегда пожалеет и погладит. У них очень тесная связь на определенном тонком энергетическом уровне", - поделилась актриса.
Кадр из видео (youtube.com/Женин Журнал)
Артистка также рассказала, что в вопросах воспитания она - довольно мягкая мама и не наказывает своих детей.
"Мы рожаем любимых людей. Я не понимаю, почему нужно выстраивать с ними отношения с позиции "я выше и старше". Я стараюсь максимально их понять, помнить себя в их возрасте, поскольку это очень сильно помогает. Мы часто забываем, что когда-то себя чувствовали также и нам тоже было по-разному. И взрослые реагировали не так, как нам хотелось в тот момент", - считает Кравец.
Кадр из видео (youtube.com/Женин Журнал)
Поклонники актрисы поделились своими впечатлениями в комментариях к интервью.
Напомним, Елена Кравец объяснила, почему ее дочь-подросток Маша живет отдельно.
Кстати, 16-летняя дочь Елены Кравец похвасталась отдыхом в Вене.