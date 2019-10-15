"У нас будет сын": Тарас Тополя заинтриговал долгожданным "пополнением"

Тарас Тополя с женой и сыном (фото: соцсети певца)

Тополя был бы не против, если бы в его семье появилась девочка

Фронтмен группы "Антитела", муж певицы Alyosha, отец двух сыновей – Тарас Тополя в эксклюзивном интервью для программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", рассказал, что ждет пополнения. Кстати, ранее Тополя признался, что может разозлить его не на шутку.

"У нас будет сын – у группы "Антитела", а если брать подробнее – у нас будет новый видеоклип, который мы уже отсняли, – поделился Тарас Тополя в эфире канала "Украина". – Заинтригую, что в видео есть настоящие кадры из нашего семейного архив".

Милое видео с детьми и даже эксклюзивные кадры из роддома. Но на реальное пополнение в семье Тарас пока не решается, говорит – как Бог даст. Тем более, артисту вместе с женой есть кому уделять время и внимание – шестилетнем Роману и трехлетнем Марку.

"Я никогда не воспитывал девочку – пока, поэтому воспитание двух ребят не с чем сравнить, но я скажу, что физически и психологически – это не просто, очевидно. Особенно, когда мы с Аленой гастролирующие артисты. Двадцать четыре часа в сутки требуется внимание, любовь, забота и, когда мы где-то на гастролях, нам нужно искать, кто подменит нас. Сейчас это наши бабушки и дедушки, без которых мы бы не справились", – комментирует лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

Тарас Тополя и Alyosha

Но, несмотря на постоянные гастроли и безумные графики, артист находит время для детей и воспитывает их настоящими мужчинами.

"Хочу, чтобы совесть была, хотя все понимают это понятие по-разному. Совесть – она ​​ содержит в себе много вещей: это и не быть падлой, извините за такое слово, и уметь подставить свое плечо, держать свое слово, быть в человеческом понимании человеком, который имеет свои принципы, и конечно, уметь прощать", – поделился артист в программе "Ранок з Україною".

Напомним, ранее Alyosha рассказала, из-за чего может просидеть за бокалом вина до поздней ночи.