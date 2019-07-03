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"Ты в моей жизни": Наталья Могилевская заворожила чувственными фото с мужчиной

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.07.2019 - 14:57
"Ты в моей жизни": Наталья Могилевская заворожила чувственными фото с мужчиной
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица оставила теплые слова и нежные признания для близкого человека

Наталья Могилевская радует поклонников своими перевоплощениями: она умеет быть сильной и волевой, трепетной и женственной, с интересом раскрывает в себе новые грани и постоянно совершенствуется. После похудения певица буквально преобразилась на глазах: теперь она смело хвастается фото в купальнике и даже сняла пикантное видео в откровенном образе, показав упругие ягодицы и стройные ножки. За плечами у артистки немало достижений. Так, она стала победительницей проекта "Танцы со звездами" в 2017-м году, а также обрела нового друга в лице своего партнера, хореографа Игоря Кузьменко, который даже выступал с артисткой на сцене во время ее всеукраинского тура. В Instagram звезда трепетно и нежно поздравила его с днем рождения и опубликовала чувственную эффектную совместную фотосессию.

На одном из кадров Наталья и Игорь запечатлены во время весьма интимной сцены – они соприкоснулись лбами и смотрят друг на друга проникновенным взглядом прямо в глаза. На другом – мужчина положил одну руку певице на талию, а второй обнял и прижал к себе за плечо.

"Игорь, спасибо тебе за твой талант, за наши танцы, за нашу победу! Ты настоящий профессионал и очень теплый человек. Я рада, что ты есть в моей жизни! С Днем рождения и будь счастлив! Может еще сезончик оттанцевать, что скажете?" - неожиданно закончила она свой пост.

&quot;Ты в моей жизни&quot;: Наталья Могилевская заворожила чувственными фото с мужчиной

Фото: Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поражающие своей нежностью кадры тут же нашли отклик у поклонников звезды. Они восхитились ее женственным образом и не забыли упомянуть, что Игорь и Наталья смотрятся вместе очень гармонично.

&quot;Ты в моей жизни&quot;: Наталья Могилевская заворожила чувственными фото с мужчиной

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Какая же ты секси, Наташка!", "Какая хорошенькая!", "Фотки божественные", "Наталья, Вы Шикарная женщина!", "Вы красивая пара", "Стильная, смелая и настоящая женщина! Лучшая!", "Очень идет, Вам эта прическа", "Танцы были горячими! С Днем Рождения!" - писали комментаторы.

 

Скриншот комментариев

Ранее Наталья Могилевская заинтриговала фото в объятиях известного оперного певца и представила с ним совместную работу.

Кстати, Наталья Могилевская покорила трендовым лаконичным образом в костюме от известного бренда.

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Новости Украины Наталья Могилевская
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