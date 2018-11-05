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"Ты же мать": Оля Цибульская рассказала, как относится к няням

Lite » Звезды 05.11.2018 - 09:33
Фото: Ольга Цибульская (instagram.com/cybulskaya)
Фото: Ольга Цибульская (instagram.com/cybulskaya)

Певица призналась, что у нее есть помощницы по дому

Певица Ольга Цибульская рассказала, как относится к няням и прочим помощницам по дому. Артистка утверждает, что никогда не отказывается от помощи, так как у нее плотный график. Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Instagram.

"Зачем ты ребенка рожала, если оставляешь на няню? Ты же мать! Тот факт, что няня дает тебе возможность быть мамой, а не бледным зомби, наше общество не принимает во внимание. Молодая мама и так постоянно переживает: "Достаточно ли я хороша?". А чувство вины перед ребенком сильнее! И на него пытаются давить... Бесконечно! Ну, или пока ребенок не вырастет. Наши мамы как-то справлялись и ничего! Они кипятили в ведрах пеленки, а бабушки вообще в полях рожали - и выжили!", - пишет Цибульская.

Певица считает, что мама должна быть счастливой и реализованной. Также артистка советует не тянуть все на себе, а просить помощи у близких людей. Оля признается, что у самой дома две помощницы по дому.

&quot;Ты же мать&quot;: Оля Цибульская рассказала, как относится к нянямФото: (instagram.com/cybulskaya)

Поклонники поддержали Цибульскую и отметили, что негативно о таких вещах говорят лишь те, кто сами не могут позволить себе няню:

&quot;Ты же мать&quot;: Оля Цибульская рассказала, как относится к няням

Скриншот поста: (instagram.com/cybulskaya)

Напомним, что Цибульская рассказала, как пыталась увеличить грудь.

Мы писали, что известная украинская певица стала мамой.

А также о том, что Ольга Цибульская трогательно поздравила сына с Днем рождения.

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