TVORCHI выпустили джингл из звуков карантина #залишайсявдома

Таким образом артисты поддержали национальную кампанию #залишайсявдома, главным месседжем которой является противодействие распространения коронавируса.

Джингл, созданный группой для привлечения внимания широкой аудитории к наиболее эффективному методу для препятствования распространению COVID-19 – домашней изоляции.

TVORCHI — #залишайсявдома

Музыканты использовали типичные звуки в доме во время карантина: открытый кран, рассыпанная гречка, использование антисептического средства, открытие окон, шорохи полочек, натягивание перчаток и др.

“Мы, как и все сознательные украинцы, сохраняем спокойствие и остаемся дома! Эти несколько дней вдохновили нас на музыку, состоящую из звуков карантина: использование антисептического средства, воды в открытом кране, рассыпанной гречки, шорох полочек и всего прочего, что окружает нас дома каждую секунду. Нашей музыкой мы призываем вас противостоять коронавирус, ведь это очень просто – #залишайсявдома”, – комментируют TVORCHI.