"Твои прикосновения": победительница Холостяк 9 растрогала пронзительной нежность с любимым

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова не скрывают свои чувства от широкой публики. Влюбленные живут и путешествуют вместе, делятся с поклонниками далекоидущими планами, правда, свадьбу в обозримом будущем не планирует. Впрочем, это нисколько не мешает им наслаждаться друг другом и без устали признаваться в любви. На странице сладкой парочки в Instagram часто можно увидеть пронзительные совместные фото, полные нежности и страсти.

Так, Даша поделилась свежим трепетным снимком с любимым. Пронзительное портретное фото она опубликовала в двух вариантах – цветном и черно-белом. На снимке девушка бережено прикасается к лицу Никиты руками, обняв его. Она закрыла в блаженстве глаза и приблизилась вплотную будто замерев за секунду до поцелуя.

"Твои прикосновения, мои поцелуи. Цвет или ч/б?" - спросила она у поклонников в подписи под интимными кадрами.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Мнения пользователей сети разделились. Одни посчитали, что цвет лучше передает гамму чувств между влюбленными, другим пришлась по вкуса монохромная фотокарточка.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Конечно же цвет. На цветном фото больше тепла и нежности

Цвет, так нежно и тепло с цветом

Ч/б, просто шикарно

Как кадры из романтического фильма. Шикарны

Вы точно на Холостяке познакомились? Такое ощущение, что Вы вместе всю жизнь! Счастья и Любви Вам!

Каждое фото по-своему крутое

Цвет, более оживленное фото

Дуже красиві

Скриншот комментариев

Также Никита и Даша поделились радостной новость – они снялись для обложки глянцевого журнала Viva! и рассказали на его страницах свою историю любви и отношений.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин на обложке глянца (instagram.com/kvittkova)

"Самое сильное слово на свете — "мы". Оно вдохновляет, поддерживает и утешает. Оно учит жить не только для себя. Это ощущение, которое придает нам силы. Так вот, Мы на обложке и Мы так счастливы. Счастливы, что в нашей жизни был проект Холостяк, где мы встретили друг друга. Счастливы, что наши чувства зародились так внезапно, но так по-настоящему. Счастливы, что мы преодолели столько трудностей, а впереди еще больше приключений", - подписала Даша кадр в журналом на руках.

Ранее победительница Холостяк 9 Дарья Квиткова посетовала на стремительный ритм жизни и отсутствие времени на простые радости.