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"Тушите меня": Тина Кароль вдохновила идеальной фигурой на пленительном пляжном фото


Кароль продолжает показывать фото из Лос-Анджелеса

Тина Кароль не оставляет свою многомиллионную армию поклонников и дня без внимания. Украинская исполнительница буквально засыпает поклонников снимками из своей недавней чувственной фотосессией. Отметим, что Кароль ответственно подошла к лету! Певица решила обновить фотоальбом и организовала летнюю фотосессию. При этом съемка проходила на высоченном пляже Лос-Анджелеса в США. 

В рамках съемки Кароль примерила сразу несколько образов - стильный, милый и притягательный одновременно! И теперь все лето Тина показывает фанам все новые и новые кадры из этой съемки. Особенно поклонникам Кароль приглянулся ее белоснежный трикотажный наряд - с коротенькими шортиками и топом с длинными рукавами. Романтичный образ исполнительница дополнила белыми туфлями с прозрачными силиконовыми вставками. 

Волосы исполнительницы распущены и завиты в крупные локоны - узнаваемая “фишка” образа Кароль. При этом певица опубликовала черно-белый снимок. 

На новом фото Кароль позирует на фоне пляжа и океана. Певица облокотилась о перила обзорной будки. Она не смотрит в кадр, а позирует с закрытыми глазами. На губах - едва уловимая улыбка! 

Как всегда, Кароль никак не подписала новый снимок! 

Обворожительная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol) 

Поклонники исполнительницы вновь пришли в неописуемый восторг от ее нового снимка: 

  • “Тушите меня” 
  • “Эти ножки сводят меня с ума” 
  • “Мне плохо, держите меня” 
  • “Какие ножки” 
  • “Какая маленькая и нежная” 
  • “Одна эстетика” 
  • “ООО царица” 
  • “Ну что тут скажешь, шикарная как всегда” 

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol 

Также ранее артистка публиковала и другие фото из этой фотосессии. 

Обворожительная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol) 

Напомним,, ранее певица порадовала поклонников другим образом. Тина Кароль показала чувственное фото в сетчатом платье

Кстати, Тина Кароль обожгла магнетическим взглядом на соблазнительных пляжных фото.

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