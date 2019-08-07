"Тушите меня": Тина Кароль вдохновила идеальной фигурой на пленительном пляжном фото

Тина Кароль не оставляет свою многомиллионную армию поклонников и дня без внимания. Украинская исполнительница буквально засыпает поклонников снимками из своей недавней чувственной фотосессией. Отметим, что Кароль ответственно подошла к лету! Певица решила обновить фотоальбом и организовала летнюю фотосессию. При этом съемка проходила на высоченном пляже Лос-Анджелеса в США.

В рамках съемки Кароль примерила сразу несколько образов - стильный, милый и притягательный одновременно! И теперь все лето Тина показывает фанам все новые и новые кадры из этой съемки. Особенно поклонникам Кароль приглянулся ее белоснежный трикотажный наряд - с коротенькими шортиками и топом с длинными рукавами. Романтичный образ исполнительница дополнила белыми туфлями с прозрачными силиконовыми вставками.

Волосы исполнительницы распущены и завиты в крупные локоны - узнаваемая “фишка” образа Кароль. При этом певица опубликовала черно-белый снимок.

На новом фото Кароль позирует на фоне пляжа и океана. Певица облокотилась о перила обзорной будки. Она не смотрит в кадр, а позирует с закрытыми глазами. На губах - едва уловимая улыбка!

Как всегда, Кароль никак не подписала новый снимок!

Обворожительная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники исполнительницы вновь пришли в неописуемый восторг от ее нового снимка:

“Тушите меня”

“Эти ножки сводят меня с ума”

“Мне плохо, держите меня”

“Какие ножки”

“Какая маленькая и нежная”

“Одна эстетика”

“ООО царица”

“Ну что тут скажешь, шикарная как всегда”

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Также ранее артистка публиковала и другие фото из этой фотосессии.

Обворожительная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним,, ранее певица порадовала поклонников другим образом. Тина Кароль показала чувственное фото в сетчатом платье.

Кстати, Тина Кароль обожгла магнетическим взглядом на соблазнительных пляжных фото.