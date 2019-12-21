Турецкая принцесса: Вика из НеАнгелов покорила атмосферным фото из Стамбула

Участница известной украинской группы НеАнгелы Виктория Смеюха, которая недавно сделала признание о своей личной жизни, восхитила поклонников новой фотографией в Instagram.

Певица показала снимок, который она сделала в столице Турции, Стамбуле. При этом Вика сфотографировалась на фоне Голубой мечети, которая является первой по значению в Стамбуле.

Вика Смеюха на фоне Голубой мечети (фото: instagram.com/vikanablack)

Голубая мечеть была построена в 1616 году. При этом ее строительство началось в 1609 году, после того как Османская империя подписала мирный договор с Австрией. Таким образом тогдашний правитель Ахмед I решил умилостивить Аллаха.

"Пожалуй лучшее духовное место, которое я посетила в Стамбуле. Желаю вам, мои ангелочки всеукрепляющей Божьей благодати! Доброй ночи!" - подписала фото артистка.

Поклонники певицы также прокомментировали атмосферную фотографию, которая им очень понравилась.

Принцесса;

Каждый ангелок должен посетить такое место;

Ух! Классное фото;

Красоточка;

Очень красивое фото;

Фото супер;

Вика красотка! И Стамбул прекрасен;

Очень красиво;

Такая длинная!!! Ну, в смысле стройная.

Напомним, что недавно Вика отметила свой 34 день рождения, и показала, с кем она провела этот замечательный праздник.