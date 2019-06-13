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Цветок пустыни: Джамала в алом платье свела дыхание красотами Марокко

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.06.2019 - 11:56
Цветок пустыни: Джамала в алом платье свела дыхание красотами Марокко
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала в восторге от местной архитектуры

Джамала продолжает зачаровывать и восхищать своих поклонников уникальной красотой Марокко. Отметим, что в эту страну певица отправилась несколько дней назад со своим супругом Сеит-Бекиром. При этом Джамала решила не останавливаться в одном месте. Звездная пара взяла на прокат машину и колесит по городам страны, изучая ее достопримечательности.

Один из городов, который посетили Джамала и Сеит-Бекир, - Фес. Этот город считается культурной столицей Марокко. Здесь расположены средневековые здания с уникальной архитектурой. Именно архитектурные изюминки Феса и восхитили Джамалу. Певица буквально засыпала фанатов красочными видео в разделе сториз на своей instagram-страничке. Исполнительница обратила особенное внимание на место, в котором они с Сеит-Бекиром остановились на ночь.

"Фес - город, который в прямом смысле погрузил меня в старые времена. На этот раз мы с Бекиром остановились не в современном отеле, а в настоящем старинном здании. Или, как их здесь называют "Ряды", которые построены по принципу хиджаба - вся красота внутри", - пишет Джамала.

"На первый взгляд, они не отличаются от других зданий, но на самом деле, это настоящие дворцы с пышными гостиными и бассейном. Их особенность в том, что летом при огромной жаре они хорошо сохраняют прохладу, а зимой тепло. Здесь каждый элемент интерьера имеет свою историю и помогает лучше почувствовать на себе все прелести старого Марокко", - подытожила певица и сопроводила свой пост красочными фото.

Цветок пустыни: Джамала в алом платье свела дыхание красотами Марокко

Цветок пустыни: Джамала в алом платье свела дыхание красотами Марокко

Джамала в городе Фес, Марокко (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Конечно, сложно не отметить и новый образ певицы. Джамала блистала в летнем алом платье в пол, с пышным декольте, рукавами-воланами. Смотрится очень красочно, особенно на "песчаном" фоне.

Цветок пустыни: Джамала в алом платье свела дыхание красотами Марокко

Цветок пустыни: Джамала в алом платье свела дыхание красотами Марокко

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники певицы пришли не в меньший восторг, чем она сама.

  • "Люблю смотреть ваши путешествия, такое впечатление что ты смотришь страну вашими глазами, как своими. У вас особенный взгляд на страну, скажем так, нестандартный"
  • "Очень красиво, при чем все, что на фото"
  • "Очень красиво и вы, как всегда, непревзойденны"
  • "После ваших сторис мечтаю там побывать"
  • "Супер, Вы невероятная!"
  • "Роскошная, магическая Джа в этом платье"

Цветок пустыни: Джамала в алом платье свела дыхание красотами Марокко

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее Джамала "выгуляла" платье-вышиванку по уникальному городу в Марокко. Певица выбрала платье от известного украинского дизайнера, платья которой носят также мировые звезды. 

А до этого Джамала поделилась историей создания еще одного уникального платья для поездки в Марокко. Похоже, что во время отдыха певица не планирует отставать от моды и хочет оставаться на пике стиля. 

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Новости Украины певецДжамала
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