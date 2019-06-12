Глаз не отвести: Джамала "выгуляла" платье-вышиванку по уникальному городу в Марокко

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица записала видео уникальной экскурсии от Сеит-Бекира

Джамала продолжает наслаждаться отдыхом в Марокко, куда украинская исполнительница отправилась на днях со своим мужем Сеит-Бекиром. При этом певица буквально засыпает поклонников яркими фото и видео на своей instagram-страничке, в частности – в разделе сториз. Так, недавно Джамала похвасталась "поездкой мечты". Звездная пара отправилась изучать красоты уникального города Шефшауэн.

Отметим, что Шефшауэн – одна из главных и самых ярких достопримечательностей Марокко. Туристы со всего мира стремятся попасть в этот города ради его уникальной архитектуры. Дело в том, что большинство стен здешних зданий окрашены в различные оттенки синего и голубого. Джамале также посчастливилось насладиться этой красотой.

В разделе сториз певица показала свою прогулку по городу. Сняла домики, элементы архитектуры. Кроме того, ее супруг Сеит-Бекир рассказал одну из легенд возникновения синих стен в Шефшауэне. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

"Время выгулять новую вышиванку старыми улицами Шэфшауэна", - подписала новое фото Джамала.

Стильная Джамала в Марокко (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики певицы поспешили прокомментировать ее новое фото:

"Невероятно красиво!"

"Вау, город моей мечты! Выглядите – огонь"

"Прекрасный город, я в него влюблена)"

"Она отлично вписывается, а Джамала на фоне Марокко - вообще как родная"

"Вам очень к лицу эти локации"

"Глаз не отвести от фото! Круть!"

"В таком антураже – очень стильно"

К слову, ранее Джамала поделилась историей создания уникального платья для поездки в Марокко. Наряд сделали буквально за день.

Напомним, стильная Джамала покорила сеть появлением на съемках развлекательного шоу "Хто зверху?"