Ценю свой возраст: Лилия Ребрик зарядила мощной мотивацией в свой день рождения

Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия поделилась важными мыслями

8 мая ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик празднует день рождения. Его телезвезда отметит в узком семейном кругу. О том, как относится в смене цифр возраста и меняется с годами, она рассказала в интервью журналу «Отдохни!», обложку которого украсила.

Популярной актрисе и телеведущей сегодня исполняется 39 лет. По словам Лилии, в 16 лет ей казалось, что она умнее, старше, больше знает, как и что надо делать. А сейчас не боится признаться, что многого не знает.

«Я принимаю себе такой, какая есть, ценю свой возраст. Нет правильных и неправильных решений: есть мои. Знаю, что друг познается не только в беде, но и в радости. Поняла, что ненужных людей нужно научиться вычеркивать. Верю, что ничего с нами не случается просто так: все происходит для чего-то. Осознала, что никто тебе ничего не должен, как и ты никому ничего не должна», – поделилась мыслями Лилия Ребрик в интервью изданию «Отдохни!».

Ведущая канала «Украина» убеждена, что у нее одна обязанность – быть счастливой.

«Если мне хочется торт, то я смело закажу именно его, а не салат только лишь потому, что все считают, что он полезнее – могу себе позволить. Больше не улыбаюсь лишь для того, чтобы кому-то понравиться. Огромное счастье позволять себе быть собой. Хочется поплакать – тоже могу себе позволить: я живой человек. Сегодня я умею говорить «нет». А еще слушаю своих детей: они честнее всех указывают на мои ошибки», – улыбаясь, отметила ведущая программы «Ранок з Україною».

Также в интервью Лилия рассказала, как изменилась ее жизнь на карантине, кто в их семье «добрый» и «злой полицейский» и были ли в отношениях с супругом семейные кризисы. Журнал с большим интервью Лилии Ребрик уже доступен в продаже.