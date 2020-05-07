С изюминкой: Лилия Ребрик восхитила безупречным деловым аутфитом

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия показала новый удачный вариант для офиса

Лилия Ребрик активно входит в рабочий режим в последнюю неделю карантина из-за коронавируса. Украинская телеведущая стала все чаще посещать студию программы “Ранок з Україною”, где она является ведущей вместе с шоуменом Анатолием Анатоличем. При этом каждый раз Ребрик демонстрирует поклонникам новые стильные образы. К которым стоит присмотреться на завершение весны! Тем более, что скоро возвращаться в офис — Лилия как раз показала стильную деловую комбинацию.

Для дождливого дня Ребрик выбрала двухцветный брючный костюм. На серии новых фото Лилия позирует в слегка объемных брюках цвета морской волны. Брюки отлично подчеркивают стройные ножки телеведущей. Также в центре внимания образа — светлый жакет оригинального кроя с асимметричным запахом. Свой образ Лилия дополнила лаковыми лодочками на тонкой шпильке серого цвета. Густые волосы завиты в крупные локоны, что добавляет деловому образу легкости и романтичности. Макияж также сдержанный — с акцентом на глаза.

А вот самый главный аксессуар образа — желтый зонтик.

“Сьогодні за прогнозами дощі вкриють всю країну. У нас вже заливає, накрапало всю ніч і зупинятися, схоже, не збирається. А що у вас? Пишіть звідки ви та яка у вас погода за вікном!” — подписала свой новый пост Лилия.

К слову, до этого Лилия демонстрировала еще один изысканный офисный аутфит, к которому стоит присмотреться.

Ранее в студии “Ранку з Україною” теледива появилась в светлой юбке-колокольчике длины чуть ниже колена. Дополняет образ куртка-жакет зеленого оттенка с вместительными карманами и широким поясом, который подчеркивает талию. На ножках — сиреневые лодочки на шпильке. Кстати, к подобному приему часто прибегает британская дизайнер Виктория Бекхэм. Признанная икона стиля обожает дополнять свои образы туфлями кислотных оттенков.

Тогда Лилия решила придаться воспоминаниями о прошлом путешествии с мужем в Париж.

“Рівно рік тому 6 травня я була в Парижі. Мріяла про це з дитинства. І не втомлююся дякувати чоловікові, що ми не відклали цю мрію «на завтра». Особливо гостро це усвідомлюєш сьогодні, в умовах карантину. Це важливо: жити тут і зараз. Здійснювати мрії і маленькі, і великі: поїздки, поцілунки, обійми, сукню, парфуми, туфлі. Хай навіть маленькі насолоди від життя - отримувати вкрай важливо!

Якщо мені хочеться торт - я сміливо замовлю саме торт, а не салат «бо він корисніший»! І вам раджу діяти так само. Не озирайтеся на людей навколо, на їхні думки чи оцінки. Любіть себе! За кожної можливості - балуйте себе. Цінуйте себе. І прошу: не мучайте себе негативними думками, надуманими обмеженнями, дієтами”, — мотивирует Лилия Ребрик.

Фото в материале: instagram.com/ranok_ua